Εκτελεστικό Γραφείο ΔΗΣΥ: Υιοθετήθηκε η εισήγηση για τον Νίκο Σύκα – Πότε συνεδριάζει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος

Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω το θέμα και να ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις, εφόσον υιοθετηθεί η εισήγηση της Προέδρου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο φερόμενος ξυλοδαρμός σχετίζεται με τη διαφωνία του βουλευτή για τον τρόπο ντυσίματος της παραπονούμενης, τον οποίο θεωρούσε προκλητικό. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση ενώ βρίσκονταν στο εξωτερικό, και με την επιστροφή της στην Κύπρο υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, που διαπίστωσαν τραύματα, πριν προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «X», η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι, παρά τον πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στη Δικαιοσύνη, η διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της βουλευτικής ασυλίας και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος να τεθεί ο βουλευτής εκτός ψηφοδελτίου. «Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο βουλευτής Νίκος Σύκας αρνείται κατηγορηματικά την καταγγελία, δηλώνοντας σοκαρισμένος από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης πριν αξιολογηθεί οποιαδήποτε μαρτυρία και πριν κληθεί να δώσει κατάθεση. «Λυπούμαι που είμαι υποχρεωμένος να σχολιάσω δημοσίως δημοσιεύματα και σχόλια τα οποία με εμπλέκουν σε υπό διερεύνηση καταγγελία», ανέφερε, τονίζοντας ότι σέβεται τις ερευνητικές διαδικασίες και είναι έτοιμος να καταθέσει τα πραγματικά γεγονότα, επιφυλασσόμενος όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, έχοντας ολοκληρώσει το αρχικό στάδιο των εξετάσεων, διαβιβάζουν σήμερα τον φάκελο της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να εξεταστεί τόσο η καταγγελία για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, όσο και το αίτημα για ενδεχόμενη άρση της βουλευτικής ασυλίας, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη ανακριτικής κατάθεσης από τον βουλευτή.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται, ενώ αναμένονται οι οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας για τα επόμενα βήματα της υπόθεσης.