Εκτάκτως συνεδριάζει το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΣΥ για το θέμα Σύκα

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο φερόμενος ξυλοδαρμός σχετίζεται με τη διαφωνία του βουλευτή για τον τρόπο ντυσίματος της παραπονούμενης, τον οποίο θεωρούσε προκλητικό.

Στη συνεδρίαση θα τεθεί προς εξέταση η εισήγηση της προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, η οποία είχε αναφέρει σε ανάρτησή της στο «X» ότι προτείνει να παραμείνει ο βουλευτής εκτός του ψηφοδελτίου Λεμεσού για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές.

Πάντως το Εκτελεστικό Γραφείο δεν έχει την αρμοδιότητα να λάβει τελική απόφαση για την απομάκρυνση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, το οποίο θα αποφασίσει για την περαιτέρω διαδικασία, εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση της προέδρου.

Η ανάρτηση της Αννίτας Δημητρίου

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, τονίζει ότι, παρά τον πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και στη Δικαιοσύνη, η διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Παράλληλα, θεωρεί απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της βουλευτικής ασυλίας και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος όπως ο βουλευτής τεθεί εκτός ψηφοδελτίου.

«Η βία, και ιδιαίτερα κατά των γυναικών, προσβάλλει τις αξίες που υπηρετούμε. Οι αρχές μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δηλώνω με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας.



Σεβόμαστε πλήρως τη Δικαιοσύνη και το τεκμήριο της αθωότητας, όμως η διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς σκιές. Θεωρώ απαραίτητη την αυτόβουλη αποποίηση της ασυλίας.… — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 4, 2026

Η θέση του Νίκου Σύκα

Σε δημόσια τοποθέτησή του, αργά το βράδυ της Κυριακής, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, Νίκος Σύκας, αρνείται κατηγορηματικά την καταγγελία, δηλώνοντας σοκαρισμένος από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης πριν, όπως σημειώνει, αξιολογηθεί οποιαδήποτε μαρτυρία και πριν κληθεί να δώσει κατάθεση. Τονίζει, ωστόσο, ότι σέβεται τις ερευνητικές διαδικασίες και είναι έτοιμος να καταθέσει τα πραγματικά γεγονότα, επιφυλασσόμενος όλων των νόμιμων δικαιωμάτων του.

* Αρνούμαι κατηγορηματικά την καταγγελία, αλλά και τα υπονοούμενα τα οποία αφήνονται σε βάρος μου.

— Nikos Sykas (@sykasnikos) January 4, 2026

Η καταγγελία

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση και ξυλοδαρμό από τον βουλευτή ενώ οι δύο τους βρίσκονταν στο εξωτερικό. Με την επιστροφή της στην Κύπρο υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύματα, και ακολούθως προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, έχοντας ολοκληρώσει το αρχικό στάδιο των εξετάσεων, διαβιβάζουν σήμερα τον φάκελο της υπόθεσης στη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να μελετηθεί τόσο η καταγγελία για κατ’ ισχυρισμό ξυλοδαρμό και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, όσο και το αίτημα για ενδεχόμενη άρση της βουλευτικής ασυλίας, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη ανακριτικής κατάθεσης από τον βουλευτή.

Οι εξετάσεις από το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται, ενώ αναμένονται οι οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας για τα επόμενα βήματα της υπόθεσης.