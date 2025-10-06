Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ανατροπή στη Γαλλία: Ο Λεκορνί παραμένει πρωθυπουργός ως την Τετάρτη για συνομιλίες με τα κόμματα

 06.10.2025 - 19:53
Ανατροπή στη Γαλλία: Ο Λεκορνί παραμένει πρωθυπουργός ως την Τετάρτη για συνομιλίες με τα κόμματα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γαλλία τη Δευτέρα (6/10) καθώς λίγες ώρες μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί από την θέση του πρωθυπουργού ο τελευταίος αποφάσισε να παραμείνει για λίγα 24ωρα στο αξίωμα μετά από αίτημα του Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα ο Λεκορνί δήλωσε στο X ότι «συμφώνησε με το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διεξαχθούν τελικές συζητήσεις με τις πολιτικές δυνάμεις για τη σταθερότητα της χώρας».

«Θα ενημερώσω τον Αρχηγό του Κράτους το βράδυ της Τετάρτης (8/10) εάν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα», πρόσθεσε.

 

Από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου διαρρέεται ότι θα «αναλάβει την ευθύνη» εάν οι «τελικές διαπραγματεύσεις» του Σεμπαστιάν Λεκορνί αποτύχουν.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε στον Λεκορνί, τον απερχόμενο πρωθυπουργό αρμόδιο για τις τρέχουσες υποθέσεις, την ευθύνη της διεξαγωγής των τελικών διαπραγματεύσεων έως το βράδυ της Τετάρτης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Νωρίτερα ο Μπρουνό Λεμέρ, ο διορισμός του οποίου το βράδυ της Κυριακής στην ηγεσία του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων προκάλεσε αντιπαράθεση, ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από την υπό παραίτηση κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Πρότεινα το μεσημέρι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να με αποσύρει από την κυβέρνηση πάραυτα και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές μου ως υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων στον πρωθυπουργό» ο οποίος παραιτήθηκε , γράφει στην ανάρτησή του τονίζοντας ότι «επιθυμεί η απόφαση αυτή να καταστήσει δυνατή την επανάληψη των συνομιλιών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης την οποία η Γαλλία χρειάζεται».

ΠΗΓΗ: CNN.gr

