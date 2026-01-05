Το μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ωράριο Αστυνομικών - «Δεν αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί η σύγκρουση»

Ο κ. Φυτιρής επισκέφθηκε σήμερα, την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, στην πρώτη του επίσημη παρουσία στην επαρχία μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η υποστελέχωση και η ενίσχυση της ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υπουργός ενημερώθηκε για την υφιστάμενη κατάσταση στην ΑΔΕ Πάφου, με έμφαση στο σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν τόσο ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός όσο και οι σταθμοί υπαίθρου.

Όπως επισημάνθηκε, το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί λόγω της απόσπασης πρόσθετων μελών της Αστυνομικής Δύναμης για τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Φυτιρής ζήτησε από την ηγεσία της Αστυνομίας καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση των περιπολιών, με στόχο την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός ανέφερε ότι η επίσκεψη εντάσσεται στον κύκλο επαφών και ενημερώσεων που πραγματοποιεί σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις. Όπως είπε, είχε την ευκαιρία να συναντήσει το σύνολο του προσωπικού, από τους απλούς αστυνομικούς μέχρι και την ηγεσία της ΑΔΕ Πάφου, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους ως πολιτικός προϊστάμενος της Αστυνομίας. Δήλωσε μάλιστα ιδιαίτερα ικανοποιημένος, σημειώνοντας ότι διαπίστωσε υψηλό ηθικό και διάθεση για προσφορά, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας για ασφάλεια και αποτελεσματική αστυνόμευση.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της υποστελέχωσης, ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι, με βάση τους προβλεπόμενους αριθμούς, η ΑΔΕ Πάφου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, ωστόσο η έξαρση της εγκληματικότητας ενδεχομένως να δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό. Τόνισε ότι, με την ανακατανομή της δύναμης που εφαρμόζει ο Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου υπό τις οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας, εκφράζεται η πεποίθηση πως θα επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενη άμεση ενίσχυση της Δύναμης, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για επιχειρησιακό ζήτημα αρμοδιότητας του Αρχηγού Αστυνομίας, προσθέτοντας ωστόσο ότι το Υπουργείο βρίσκεται στη διάθεση της ηγεσίας για την επίλυση όλων των προβλημάτων.

Επανέλαβε ότι η Αστυνομία βρίσκεται σε φάση αναβάθμισης και μετεξέλιξης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος Απριλίου αναμένονται συγκεκριμένες εξελίξεις, που θα μπορούν να εφαρμοστούν ώστε η Αστυνομία να λειτουργεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αναφορικά με τις σχέσεις της Αστυνομίας με τις συντεχνίες, ο κ. Φυτιρής δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχουν «τραύματα», τονίζοντας πως στόχος είναι η σύνθεση και η ενότητα δυνάμεων προς όφελος της Αστυνομίας και της κοινωνίας. Άλλωστε, συνέχισε, η Αστυνομία είναι το εργαλείο της κοινωνίας για να παταχθεί το έγκλημα και οι παρανομίες. Όπως είπε, οι λύσεις πρέπει να δίνονται εντός του πλαισίου των νόμων και των κανονισμών, χωρίς πιέσεις ή δημόσιες αντιπαραθέσεις. Είπε ακόμη πως «δεν θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση» προσθέτοντας πως οι λύσεις «πρέπει να δοθούν μέσα στο πλαίσιο των νόμων και των κανονισμών» και όχι κάτω από οποιαδήποτε πίεση για τους διάφορους λόγους.

Τέλος, ερωτηθείς για υπόθεση που αφορά βουλευτή του ΔΗΣΥ και καταγγελία για ξυλοδαρμό, ο Υπουργός ανέφερε ότι ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ανέφερε ότι κάθε καταγγελία εξετάζεται και ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις, δηλώνοντας πως αυτή θα είναι η γραμμή που θα ακολουθήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Εάν υπάρχει καταγγελία εξετάζεται «και από εκεί και πέρα θα τηρηθούν οι νόμοι και οι κανονισμοί» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ