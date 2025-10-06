Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠρόεδρος Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Yπάρχει υποδομή για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Yπάρχει υποδομή για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα»

 06.10.2025 - 19:35
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Yπάρχει υποδομή για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα»

Τις επόμενες μέρες οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας θα έχουν συναντήσεις με τις συντεχνίες των εργαζομένων και των εργοδοτών για το θέμα της ΑΤΑ είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος σε εκδήλωση του Ομίλου Φωτιάδη, και ερωτηθείς για το θέμα της ΑΤΑ και για τη σύσκεψη που είχε σήμερα με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε στο τελικό στάδιο, θεωρούμε ότι υπάρχουν τα δεδομένα για να καταλήξουμε και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει κοινή συνάντηση, οι δύο Υπουργοί χωριστά με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να προχωρήσουμε και στην κοινή συνάντηση, έτσι ώστε να υπάρξει κατάληξη. Θεωρώ ότι υπάρχει υποδομή για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΑΤΑ: Καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα μετά από σύσκεψη - Βλέπουν κοινωνικούς εταίρους οι Υπουργοί

Ερωτηθείς πότε θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «άμεσα, αυτή τη βδομάδα, τις επόμενες μέρες».

Σε ερώτηση αν η Κυβέρνηση προτίθεται να αλλάξει τη θέση της, προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να αναμένουμε να ενημερώσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι διαδραματίζουμε ένα συμβιβαστικό ρόλο στη συμφωνία που πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στις συντεχνίες και τους εργοδότες.

Αναλαμβάνουμε αυτό τον ρόλο μας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μετά τις διαβουλεύσεις που έγιναν, στη βάση των όσων συζητήθηκαν, κάναμε σήμερα μια διεξοδική συζήτηση, καταλήξαμε σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο θα συζητήσουμε και με τους εργοδότες και με τις συντεχνίες τους οποίους προσεγγίζουμε ως συνεργάτες, με την ελπίδα, με την αισιοδοξία, από δικής μας πλευράς θεωρούμε ότι υπάρχει η υποδομή, για να έχουμε μια θετική κατάληξη».

Κληθείς να πει κατά πόσο είχε επικοινωνία με τις συντεχνίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Έγινε η συνάντηση, οι δύο Υπουργοί θα μιλήσουν και με τις δύο πλευρές, και με τις συντεχνίες και με τους εργοδότες, και ελπίζω να έχουμε θετικό αποτέλεσμα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει με λάδι - Ήθελε να του κάνει ένα... δώρο
Κατεβάζει ρολά γνωστό εστιατόριο στη Λευκωσία - Δείτε πότε κλείνει για τη σεζόν
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Μαρίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  
Shein: Τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία
Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»
VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καίτη Κληρίδου: Αντί επικήδειου 

 06.10.2025 - 19:30
Επόμενο άρθρο

Ανατροπή στη Γαλλία: Ο Λεκορνί παραμένει πρωθυπουργός ως την Τετάρτη για συνομιλίες με τα κόμματα

 06.10.2025 - 19:53
Ξεκαθαρίζει το τοπίο για το καλώδιο ο ΠτΔ - «Δεν υπάρχει καμία κρίση, φυσικά και θα γίνει»

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για το καλώδιο ο ΠτΔ - «Δεν υπάρχει καμία κρίση, φυσικά και θα γίνει»

«Φυσικά θα γίνει το καλώδιο και φυσικά προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Η επιθυμία της Κυπριακής Δημοκρατίας και η επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης - και μεταφέρω εδώ και από τη συζήτηση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό - είναι φυσικά να γίνει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση», δηλώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα huffingtonpost.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για το καλώδιο ο ΠτΔ - «Δεν υπάρχει καμία κρίση, φυσικά και θα γίνει»

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για το καλώδιο ο ΠτΔ - «Δεν υπάρχει καμία κρίση, φυσικά και θα γίνει»

  •  06.10.2025 - 18:38
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Yπάρχει υποδομή για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Yπάρχει υποδομή για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα»

  •  06.10.2025 - 19:35
Τέλος στις «ανεξέλεγκτες» ξένες επενδύσεις – Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο που έρχεται στη Βουλή

Τέλος στις «ανεξέλεγκτες» ξένες επενδύσεις – Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο που έρχεται στη Βουλή

  •  06.10.2025 - 16:26
Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη Γάζα

Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες για τη Γάζα

  •  06.10.2025 - 18:16
Η αιτία θανάτου του Μητροπολίτη τέως Κιτίου - Πότε θα γίνει η κηδεία του

Η αιτία θανάτου του Μητροπολίτη τέως Κιτίου - Πότε θα γίνει η κηδεία του

  •  06.10.2025 - 19:06
Νέο τροχαίο: Καραμπόλα πέντε οχημάτων - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα

Νέο τροχαίο: Καραμπόλα πέντε οχημάτων - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα

  •  06.10.2025 - 18:27
Ανατροπή στη Γαλλία: Ο Λεκορνί παραμένει πρωθυπουργός ως την Τετάρτη για συνομιλίες με τα κόμματα

Ανατροπή στη Γαλλία: Ο Λεκορνί παραμένει πρωθυπουργός ως την Τετάρτη για συνομιλίες με τα κόμματα

  •  06.10.2025 - 19:53
Καίτη Κληρίδου: Αντί επικήδειου 

Καίτη Κληρίδου: Αντί επικήδειου 

  •  06.10.2025 - 19:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα