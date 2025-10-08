Ecommbx
Βροχές και καταιγίδες απόψε και αύριο στην Κύπρο – Βελτίωση από το Σαββατοκύριακο
Βροχές και καταιγίδες απόψε και αύριο στην Κύπρο – Βελτίωση από το Σαββατοκύριακο

 08.10.2025 - 18:02
Απόψε, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά, στα βόρεια και στα ορεινά και σταδιακά σε περιοχές του εσωτερικού και ανατολικά. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4, σύντομα μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ και αργότερα τοπικά, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι και ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά, λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα δυτικά, λίγο ταραγμένη στα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Κυριακή, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Tothemaonline.com

 

