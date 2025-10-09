Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

 09.10.2025 - 09:11
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Η αστυνομία ξετυλίγει το κουβάρι της απόπειρας φόνου στη Λεμεσό, με φόντο εγκληματική οργάνωση που δρα και στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπεύθυνου ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, στο sigma στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», «καταζητείται 44χρονος Ουκρανός, φερόμενος ως εκτελεστής, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος, ενώ ο συνεργός του τελεί υπό νέα οκταήμερη κράτηση»

«Ο καταζητούμενος, για την απόπειρα φόνου Ουκρανού 42 ετών, που διαπράχθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού, φέρεται να κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση που άπλωσε τα πλοκάμια της και στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Ο καταζητούμενος Ουκρανός ηλικίας 44 ετών είναι σύμφωνα με την αστυνομία πολύ επικίνδυνος και φέρεται να είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε το θύμα μπροστά στα μάτια των φίλων του.

Δείτε το απόσπασμα:

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συναγερμός στις Αρχές - Εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο σε ανοικτό χώρο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου
Η Κύπρος στις πιο φθηνές χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η Χαμάς αποδέχθηκε τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και το Σάββατο θα απελευθερώσει τους ζωντανούς ομήρους
Ο «χάρτης» των διελεύσεων: Η σύγκριση μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ που…ανησυχεί - Ρεκόρ μέχρι τον Σεπτέμβριο
Για πόσο καιρό είναι ασφαλές να πίνεις νερό από το ίδιο πλαστικό μπουκάλι;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

 09.10.2025 - 09:11
Επόμενο άρθρο

Τσιμτσιλή για δίκη Μπισμπίκη: «Αυτό δείχνει ότι η Βανδή τον στηρίζει»

 09.10.2025 - 09:30

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

  •  09.10.2025 - 09:11
Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

Στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ αριστίνδην ο Ανδρέας Αποστόλου – Εντός Οκτωβρίου η ανακοίνωση- Τι συμφωνήθηκε με Νικόλα

  •  09.10.2025 - 06:22
Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν για εκεχειρία μετά από 2 χρόνια πολέμου - «Οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα»

Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν για εκεχειρία μετά από 2 χρόνια πολέμου - «Οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα»

  •  09.10.2025 - 07:19
Ο «χάρτης» των διελεύσεων: Η σύγκριση μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ που…ανησυχεί - Ρεκόρ μέχρι τον Σεπτέμβριο

Ο «χάρτης» των διελεύσεων: Η σύγκριση μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ που…ανησυχεί - Ρεκόρ μέχρι τον Σεπτέμβριο

  •  09.10.2025 - 06:28
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

  •  09.10.2025 - 09:11
Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο μετά τη σύντομη μπόρα - Φωτογραφίες

  •  09.10.2025 - 08:22
Η Κύπρος στις πιο φθηνές χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η Κύπρος στις πιο φθηνές χώρες της Ευρώπης στα καύσιμα – Τι δείχνουν τα στοιχεία

  •  09.10.2025 - 06:31
Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Μετά το μη αφαιρούμενο καπάκι...έρχεται νέα καινοτομία

Τα πλαστικά μπουκάλια αλλάζουν ξανά: Μετά το μη αφαιρούμενο καπάκι...έρχεται νέα καινοτομία

  •  09.10.2025 - 08:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα