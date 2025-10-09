Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Καταζητείται 44χρονος Ουκρανός – Κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπεύθυνου ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου, στο sigma στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», «καταζητείται 44χρονος Ουκρανός, φερόμενος ως εκτελεστής, ο οποίος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος, ενώ ο συνεργός του τελεί υπό νέα οκταήμερη κράτηση»

«Ο καταζητούμενος, για την απόπειρα φόνου Ουκρανού 42 ετών, που διαπράχθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού, φέρεται να κατέχει ψηλή θέση σε εγκληματική οργάνωση που άπλωσε τα πλοκάμια της και στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Ο καταζητούμενος Ουκρανός ηλικίας 44 ετών είναι σύμφωνα με την αστυνομία πολύ επικίνδυνος και φέρεται να είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε το θύμα μπροστά στα μάτια των φίλων του.

Δείτε το απόσπασμα: