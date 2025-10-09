Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του ΣΙΓΜΑ, η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή, ανέφερε ότι στις 29 Σεπτεμβρίου είχε υποβληθεί αναφορά που αφορούσε την εισδοχή της ηλικιωμένης σε στέγη, ωστόσο δεν υπήρχε οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσής της ή πιθανή κακομεταχείριση.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε ότι εξετάζονται αδικήματα για βία στην οικογένεια εναντίον του 58χρονου γιου της 79χρονης. Όπως ανέφερε, ο ύποπτος «θα κατηγορηθεί για τα αδικήματα που προκύπτουν και η υπόθεση θα καταχωρηθεί άμεσα στο δικαστήριο».

Η ηλικιωμένη έχει ήδη μεταφερθεί σε οίκο ευγηρίας, όπου τελεί πλέον υπό την εποπτεία και φροντίδα των ΥΚΕ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

