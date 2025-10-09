Πολύωρη διακοπή νερού σήμερα σε αυτή την περιοχή - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους καταναλωτές

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας αναφέρεται ότι η διακοπή μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης, οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας «απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού».