Πολύωρη διακοπή νερού σήμερα σε αυτή την περιοχή - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους καταναλωτές

 09.10.2025 - 09:04
Πολύωρη διακοπή νερού σήμερα σε αυτή την περιοχή - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους καταναλωτές

Πολύωρη διακοπή νερού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κελλιών θα υπάρχει σήμερα, Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας αναφέρεται ότι η διακοπή μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης, οφείλεται σε προγραμματισμένες εργασίες βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας «απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού».

«Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι» - Σοκ με την κακοποίηση εγκύου από τον σύζυγό της στην Ελλάδα

 09.10.2025 - 08:52
Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Λάρνακα – Τι αποκαλύπτουν οι ΥΚΕ για τη γιαγιά που φώναζε «βοήθεια»

 09.10.2025 - 09:11
