«Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι» - Σοκ με την κακοποίηση εγκύου από τον σύζυγό της στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι» - Σοκ με την κακοποίηση εγκύου από τον σύζυγό της στην Ελλάδα

 09.10.2025 - 08:52
«Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι» - Σοκ με την κακοποίηση εγκύου από τον σύζυγό της στην Ελλάδα

«Σοκαριστικό» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το περιστατικό με την κακοποίηση 39χρονης εγκύου με... πιρούνι από τον σύζυγό της, με τη γυναίκα να κινδυνεύει να χάσει την όρασή της.

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο» είπε ο κ. Γιαννάκος στο Action24.

«Είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία» πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

 

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε χθες ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ προσθέτοντας «οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν».

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο άνδρας της 39χρονης, ένας 43χρονος επίσης με καταγωγή από τη Γεωργία, εντοπίστηκε και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα του Ψυχικού και ακολούθως συνελήφθη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Η αστυνομία ξετυλίγει το κουβάρι της απόπειρας φόνου στη Λεμεσό, με φόντο εγκληματική οργάνωση που δρα και στην Κύπρο.

