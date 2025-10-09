Ο Ούγγρος László Krasznahorkai νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Έπειτα από την Ιατρική, τη Φυσική και τη Χημεία, ήρθε η ώρα του Νόμπελ για τη Λογοτεχνία, με την βράβευση του νικητή (ή και νικητών, όπως είδαμε την Τετάρτη) για το 2025.

Από τα πιο ιδιαίτερα βραβεία που αναμένονται κάθε χρόνο, το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία («Svenska Akademien») επιβραβεύει τα επιτεύγματα των καλύτερων συγγραφεών του πλανήτη.

Μεταξύ των φαβορί για να κερδίσουν το βραβείο φέτος, σύμφωνα με τις στοιχηματικές, είναι η 72χρονη Κινέζα avant garde συγγραφέας Can Xue και ο 71χρονος Ούγγρος μεταμοντέρνος συγγραφέας László Krasznahorkai, και με τους δύο να έχουν αποδόσεις 10/1, ενώ ανάμεσα στους επικρατέστερους βρίσκεται και η Ελληνίδα Έρση Σωτηροπούλου, με απόδοση 20/1.

Live εικόνα από την απονομή:

Το βραβείο έχει απονεμηθεί σε 121 άτομα από το 1901, ενώ έχει απονεμηθεί δύο φορές σε Έλληνες ποιητές, τον Γιώργο Σεφέρη το 1963 και τον Οδυσσέα Ελύτη το 1979.

Η γηραιότερη νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας ήταν η Ντόρις Λέσινγκ, της οποίας η αντίδραση στην είδηση ότι κέρδισε το βραβείο το 2007 παραμένει εξαιρετικά χαρακτηριστική.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr