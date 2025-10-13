Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΠέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού

 13.10.2025 - 10:47
Πέθανε η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού

Πέθανε η Άννα Κυριακού στα 96 της χρόνια.

Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της ηθοποιού έγινε γνωστή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, μέσα από ανάρτηση που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Facebook.

Σύμφωνα με τον ίδιο η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Όπως έγραψε ο βουλευτής και ηθοποιός: «Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στη λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή στα 95 της. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας που κόσμησε με την παρουσία της το θέατρο μας, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια. Η θρυλική θεία Μπεμπέκα των "Τριών χαριτών" που αγαπήθηκε από το κοινό και η τελευταία επιζώσα από τις θρυλικές ταινίες του σπουδαίου Βασίλη Λογοθετίδη. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και του κοινό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε και το βιβλίο της ζωής της. Θα την αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί. Θερμά συλλυπητήρια στον φίλο μας, τον αγαπημένο της γιο Χρήστο».

Δείτε την ανάρτησή του

 
Πέθανε η Άννα Κυριακού

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Smart Parking: Η εφαρμογή που σου δείχνει live πού υπάρχει διαθέσιμη θέση στη Λευκωσία - Ολες οι λεπτομέρειες
«Ο γάρος της ημέρας»: Πάρκαρε στη μέση του δρόμου και έφυγε «κύριος» - Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Οκτωβρίου - Το παράξενο όνομα που δεν ξέραμε ότι... υπάρχει
Έγραψαν «thank you» στον Τραμπ σε παραλία του Τελ Αβίβ για να την δει από το αεροπλάνο προς το Ισραήλ - Δείτε βίντεο
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Θλίψη στη Λεμεσό για τον θάνατο του Φοίβου Μαυρομάτη - Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Medochemie επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον - Όλα τα εργοστάσιά της λειτουργούν πλέον με πράσινη ενέργεια

 13.10.2025 - 10:38
Επόμενο άρθρο

Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που της είπε «Και σε παίρνουν π@@α κ@λο σε όλη την Λάρισα και Βόλο»

 13.10.2025 - 10:59
Live εικόνα: Απελευθερώθηκαν οι επόμενοι 13 όμηροι της Χαμάς, στο Ισραήλ οι πρώτοι 7

Live εικόνα: Απελευθερώθηκαν οι επόμενοι 13 όμηροι της Χαμάς, στο Ισραήλ οι πρώτοι 7

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με ελπίδες για μια γενικευμένη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα όλου του πλανήτη σήμερα, Δευτέρα (13/10/25) είναι στραμμένο στο Ισραήλ, όπου απελευθερώνονται οι όμηροι της Χαμάς, στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live εικόνα: Απελευθερώθηκαν οι επόμενοι 13 όμηροι της Χαμάς, στο Ισραήλ οι πρώτοι 7

Live εικόνα: Απελευθερώθηκαν οι επόμενοι 13 όμηροι της Χαμάς, στο Ισραήλ οι πρώτοι 7

  •  13.10.2025 - 08:12
«Εκλογές» στα κατεχόμενα: Το σταυροδρόμι του αδιεξόδου και τα επόμενα βήματα για το Κυπριακό-Η επιμονή Τατάρ και το «αντίβαρο» Ερχιουρμάν

«Εκλογές» στα κατεχόμενα: Το σταυροδρόμι του αδιεξόδου και τα επόμενα βήματα για το Κυπριακό-Η επιμονή Τατάρ και το «αντίβαρο» Ερχιουρμάν

  •  13.10.2025 - 06:33
VIDEO: Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Στο τελικό στάδιο το κατηγορητήριο με 35 κατηγορίες για «όλους» - «Συμπεριφέρονται με πολύ προσβλητικό τρόπο»

VIDEO: Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Στο τελικό στάδιο το κατηγορητήριο με 35 κατηγορίες για «όλους» - «Συμπεριφέρονται με πολύ προσβλητικό τρόπο»

  •  13.10.2025 - 09:39
Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα – Στη μάχη και εναέρια μέσα πυρόσβεσης – Δείτε φωτογραφία

Ξέσπασε πυρκαγιά στη Λάρνακα – Στη μάχη και εναέρια μέσα πυρόσβεσης – Δείτε φωτογραφία

  •  13.10.2025 - 10:37
Το Προεδρικό γίνεται… χριστουγεννιάτικο χωριό – Από κυπριακά προϊόντα μέχρι μουσική και δραστηριότητες για παιδιά

Το Προεδρικό γίνεται… χριστουγεννιάτικο χωριό – Από κυπριακά προϊόντα μέχρι μουσική και δραστηριότητες για παιδιά

  •  13.10.2025 - 09:59
VIDEO: «Σοβαρεύει» το πρόβλημα με το νερό - Αυτό το SMS πήραν οι γεωργοί για τις ποσότητες

VIDEO: «Σοβαρεύει» το πρόβλημα με το νερό - Αυτό το SMS πήραν οι γεωργοί για τις ποσότητες

  •  13.10.2025 - 09:29
Τα smash burgers που αγαπήσατε στη Λεμεσό έρχονται και στην Πάφο – Δείτε πού «προσγειώνεται» το νέο κατάστημα

Τα smash burgers που αγαπήσατε στη Λεμεσό έρχονται και στην Πάφο – Δείτε πού «προσγειώνεται» το νέο κατάστημα

  •  13.10.2025 - 09:02
«Να στρίψω ή να μην στρίψω;»: Η ταμπέλα σε δρόμο της Κύπρου που μας μπέρδεψε όλους και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

«Να στρίψω ή να μην στρίψω;»: Η ταμπέλα σε δρόμο της Κύπρου που μας μπέρδεψε όλους και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

  •  13.10.2025 - 09:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα