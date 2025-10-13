Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Medochemie επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον - Όλα τα εργοστάσιά της λειτουργούν πλέον με πράσινη ενέργεια

 13.10.2025 - 10:38
Η Medochemie, η μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία της Κύπρου, ενισχύει τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, προχωρώντας σε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την πράσινη μετάβαση. Από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα εργοστάσιά της τροφοδοτούνται αποκλειστικά με πράσινη ενέργεια, προερχόμενη από φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η νέα ενεργειακή πολιτική της εταιρείας καλύπτει το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εργοστασίων της, που ανέρχεται περίπου σε 18.000.000 kWh. Η μετάβαση αυτή μειώνει δραστικά την εξάρτηση από συμβατικούς ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς και οδηγεί σε μείωση 12.186.000 κιλών εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη μακροχρόνια στρατηγική της Medochemie για περιβαλλοντική υπευθυνότητα και καινοτομία, η οποία περιλαμβάνει δράσεις μείωσης αποβλήτων, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης υλικών και ενεργειακής αποδοτικότητας στις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις.

Καθώς η εταιρεία πλησιάζει το ορόσημο των 50 χρόνων από την ίδρυσή της, συνεχίζει να εξελίσσεται με όραμα, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη φαρμακοβιομηχανία της Κύπρου και διεθνώς. Με σταθερά βήματα και επενδύσεις που αντανακλούν τις αξίες της, η Medochemie διαμορφώνει ένα μέλλον όπου η επιστήμη, η καινοτομία και η βιωσιμότητα συνθέτουν το θεμέλιο της ανάπτυξής της προς όφελος των ανθρώπων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με ελπίδες για μια γενικευμένη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα όλου του πλανήτη σήμερα, Δευτέρα (13/10/25) είναι στραμμένο στο Ισραήλ, όπου απελευθερώνονται οι όμηροι της Χαμάς, στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα. 

