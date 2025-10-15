Η Τουρκία διαβιβάζει επιστολή με τις θέσεις του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ

Ο εκπρόσωπος του ψευδοκράτους κάνει λόγο για «κατάφωρες διαστρεβλώσεις» της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κατηγορεί ότι «εκμεταλλεύεται την απουσία της τουρκοκυπριακής πλευράς για να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα» και ότι φέρει «τη μοναδική ευθύνη για το Κυπριακό».

Στην επιστολή του ο Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι η UNFICYP εγκαταστάθηκε το 1964 λόγω «εκστρατείας εθνοκάθαρσης κατά των Τουρκοκυπρίων» βάσει του Σχεδίου Άκριτας, που στόχευε στην «ένωση του νησιού με την Ελλάδα (Ένωση)». Επιπλέον, επικαλείται την Έκθεση Μπραχίμι (2000), υπενθυμίζοντας ότι «η συναίνεση των τοπικών μερών και η αμεροληψία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές των ειρηνευτικών επιχειρήσεων».

Κατηγορεί επίσης τον ΟΗΕ ότι «δεν ζητεί τη συναίνεση της τδβκ» και ότι η πρακτική αυτή «θέτει σε αμφιβολία την αμεροληψία της UNFICYP».

Απορρίπτοντας τους όρους «εισβολή» και «κατοχή» για τα γεγονότα του 1974, στην επιστολή επικαλείται την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου περί «σαφούς επίθεσης από το εξωτερικό», υποστηρίζοντας ότι η τουρκική επέμβαση ήταν «νόμιμη και δικαιολογημένη» βάσει των Συνθηκών του 1959 και ότι το Σύστημα Εγγυήσεων είναι «πιο αναγκαίο από ποτέ».