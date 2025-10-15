Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΗ Τουρκία διαβιβάζει επιστολή με τις θέσεις του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τουρκία διαβιβάζει επιστολή με τις θέσεις του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ

 15.10.2025 - 23:25
Η Τουρκία διαβιβάζει επιστολή με τις θέσεις του ψευδοκράτους στον ΟΗΕ

Mε επιστολή της ημερομηνίας 8ης Οκτωβρίου 2025 η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ (S/2025/617) διαβιβάζει επιστολή του εκπροσώπου του ψευδοκράτος ο οποίος προσπαθεί να αντικρούσει τις τοποθετήσεις της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Μαρίας Μιχάηλ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το μέλλον των ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

Ο εκπρόσωπος του ψευδοκράτους κάνει λόγο για «κατάφωρες διαστρεβλώσεις» της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κατηγορεί ότι «εκμεταλλεύεται την απουσία της τουρκοκυπριακής πλευράς για να παραπλανήσει τη διεθνή κοινότητα» και ότι φέρει «τη μοναδική ευθύνη για το Κυπριακό».

Στην επιστολή του ο Τουρκοκύπριος εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι η UNFICYP εγκαταστάθηκε το 1964 λόγω «εκστρατείας εθνοκάθαρσης κατά των Τουρκοκυπρίων» βάσει του Σχεδίου Άκριτας, που στόχευε στην «ένωση του νησιού με την Ελλάδα (Ένωση)». Επιπλέον, επικαλείται την Έκθεση Μπραχίμι (2000), υπενθυμίζοντας ότι «η συναίνεση των τοπικών μερών και η αμεροληψία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές των ειρηνευτικών επιχειρήσεων».

Κατηγορεί επίσης τον ΟΗΕ ότι «δεν ζητεί τη συναίνεση της τδβκ» και ότι η πρακτική αυτή «θέτει σε αμφιβολία την αμεροληψία της UNFICYP».

Απορρίπτοντας τους όρους «εισβολή» και «κατοχή» για τα γεγονότα του 1974, στην επιστολή επικαλείται την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου περί «σαφούς επίθεσης από το εξωτερικό», υποστηρίζοντας ότι η τουρκική επέμβαση ήταν «νόμιμη και δικαιολογημένη» βάσει των Συνθηκών του 1959 και ότι το Σύστημα Εγγυήσεων είναι «πιο αναγκαίο από ποτέ».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις
Αλλοιωμένο γάλα: Επιβεβαιώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - «Καμία ένδειξη κινδύνου για δημόσια υγεία»
Aποκλεισμός και πρόστιμο σε πρόεδρο κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας - Ποιος ο λόγος
Έχεις air fryer; Τι δεν πρέπει να βάζεις σε αυτό - Κίνδυνος ακόμη και για φωτιά
Νεανική παραβατικότητα: «Απαράδεκτο να κινδυνεύουν μαθητές. Οι γονείς θα πληρώνουν τις ζημιές»
Σοκαριστικό βίντεο που φέρνει δάκρυα - «Ένιωσα ζωντανή»: Η influencer που περπάτησε ξανά δέκα χρόνια μετά το ατύχημα που την άφησε παράλυτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Κομισιόν αποκαλύπτει τον στρατιωτικό της σχεδιασμό - Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030

 15.10.2025 - 23:10
Συγκινημένος ο ΠτΔ στα εγκαίνια του πάρκου εις μνήμην του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές για νέα Παιδοογκολογική Κλινική - Δείτε φωτογραφίες

Συγκινημένος ο ΠτΔ στα εγκαίνια του πάρκου εις μνήμην του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές για νέα Παιδοογκολογική Κλινική - Δείτε φωτογραφίες

Η Κυβέρνηση επενδύει ουσιαστικά στον τομέα της Υγείας, ενώ αποτελεί ελάχιστη υποχρέωσή μας να παραμείνουμε αρωγοί, συνεργάτες και κινητήρια δύναμη σε κάθε προσπάθεια που μετατρέπει τη γνώση σε θεραπεία και την ευαισθητοποίηση σε πράξη, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στα εγκαίνια του Πάρκου Νικόλα Θεολόγου – Εις μνήμη των παιδιών που έφυγαν από καρκίνο, τα οποία έλαβαν χώρα την Τετάρτη στη Λακατάμεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συγκινημένος ο ΠτΔ στα εγκαίνια του πάρκου εις μνήμην του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές για νέα Παιδοογκολογική Κλινική - Δείτε φωτογραφίες

Συγκινημένος ο ΠτΔ στα εγκαίνια του πάρκου εις μνήμην του Νικόλα Θεολόγου - Πέφτουν οι υπογραφές για νέα Παιδοογκολογική Κλινική - Δείτε φωτογραφίες

  •  15.10.2025 - 21:30
Γάζα: Ξαφνική εκτόξευση στις τιμές των τροφίμων - «Φοβόμαστε ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει»

Γάζα: Ξαφνική εκτόξευση στις τιμές των τροφίμων - «Φοβόμαστε ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει»

  •  15.10.2025 - 22:50
Αλλοιωμένο γάλα: Επιβεβαιώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - «Καμία ένδειξη κινδύνου για δημόσια υγεία»

Αλλοιωμένο γάλα: Επιβεβαιώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες - «Καμία ένδειξη κινδύνου για δημόσια υγεία»

  •  15.10.2025 - 22:34
Λιγότερο από ένας μήνας μέχρι τη λήξη προπληρωμένων SIM που δεν έχουν ταυτοποιηθεί - Ποιος ο στόχος των Αρχών

Λιγότερο από ένας μήνας μέχρι τη λήξη προπληρωμένων SIM που δεν έχουν ταυτοποιηθεί - Ποιος ο στόχος των Αρχών

  •  15.10.2025 - 22:12
Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

Σκέφτεστε για στεγαστικό δάνειο; Δείτε ποια τράπεζα έχει το πιο ψηλό και ποια το πιο χαμηλό επιτόκιο – Τι συμβαίνει στις καταθέσεις

  •  15.10.2025 - 19:00
Έχεις air fryer; Τι δεν πρέπει να βάζεις σε αυτό - Κίνδυνος ακόμη και για φωτιά

Έχεις air fryer; Τι δεν πρέπει να βάζεις σε αυτό - Κίνδυνος ακόμη και για φωτιά

  •  15.10.2025 - 21:00
Aποκλεισμός και πρόστιμο σε πρόεδρο κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας - Ποιος ο λόγος

Aποκλεισμός και πρόστιμο σε πρόεδρο κυπριακής ποδοσφαιρικής ομάδας - Ποιος ο λόγος

  •  15.10.2025 - 20:09
Καρκίνος του μαστού: Τι πρέπει να γνωρίζει μια γυναίκα πριν το χειρουργείο;

Καρκίνος του μαστού: Τι πρέπει να γνωρίζει μια γυναίκα πριν το χειρουργείο;

  •  15.10.2025 - 21:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα