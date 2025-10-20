Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Παρασκευή η «ορκωμοσία» Έρχιουρμαν - Ανακούφιση το αποτέλεσμα, είπε ο Ακιντζί

 20.10.2025 - 16:08
Την Παρασκευή η «ορκωμοσία» Έρχιουρμαν - Ανακούφιση το αποτέλεσμα, είπε ο Ακιντζί

Σε έκτακτη συνεδρία της «βουλής» την Παρασκευή θα γίνει η τελετή ορκωμοσίας του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Την ανακοίνωση έκανε ο «πρόεδρος» του σώματος, Ζίγια Όζτουρκλέρ.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κ. Όζτουρκλερ, η σύγκληση της «ολομέλειας» θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την «επίσημη» δημοσίευση των αποτελεσμάτων της «εκλογικής διαδικασίας», η οποία αναμένεται να γίνει την Πέμπτη στην «επίσημη εφημερίδα».

«Θα ήθελα να ενημερώσω την κοινή γνώμη ότι αμέσως μετά τη δημοσίευση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην επίσημη εφημερίδα την Πέμπτη, θα συγκαλέσω τη βουλή μας σε έκτακτη συνεδρία την Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας», ανέφερε ο κ. Όζτουρκλερ.

Παράλληλα, συνεχάρη τον Τουφάν Έρχιουρμαν για την επιτυχία του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

Στο μήνυμά του, ο Οζτουρκλέρ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο κ. Έρχιουρμαν «θα ασκήσει τα καθήκοντά του με μια διοικητική προσέγγιση που θα αγκαλιάζει όλα τα τμήματα της κοινωνίας και θα εργαστεί διασφαλίζοντας τις ισορροπίες μεταξύ των θεσμών».

Ακιντζί: Ανακούφιση το αποτέλεσμα

Ανακούφιση στη συντριπτική πλειοψηφία των Τ/κ έφερε το ότι ξύπνησαν σήμερα το πρωί με «πρόεδρο» τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μουσταφά Ακιντζί, σημειώνοντας ότι το να είχαν για άλλα πέντε χρόνια την υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή.

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, στην ανάρτησή του ο πρώην ηγέτης των Τ/κ ανέφερε ότι η έκκληση του Ντεβλέτ Μπαχτσελί για προσάρτηση, που έγινε μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των «εκλογών, είναι, πιστεύω, αρκετή για να κατανοήσουμε την κατάσταση. Ο Τατάρ, ο οποίος πρόκειται να παραδώσει την εξουσία, δεν χρειάζεται να είναι πολύ αναστατωμένος. Τώρα θα παραδώσει μια θέση που δεν κέρδισε δικαιωματικά, σε κάποιον που την κέρδισε».

Ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι το 2020, πήρε οριακά η συμμαχία Ερντογάν-ΑΚΡ-MHP τη θέση που κατείχε ο κ. Τατάρ, «κυρίως μέσω των απειλών και της πίεσης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT), της στρατιωτικής και πολιτικής γραφειοκρατίας και όλων των κρατικών μηχανισμών, μαζί με την επιρροή των εκατομμυρίων του Φαλγιάλι σε βρώμικο χρήμα. Αυτή τη φορά, στο παρασκήνιο, τα πράγματα δεν ήταν τα ίδια με πριν από πέντε χρόνια. Ούτε αυτοί που ήταν στο παρασκήνιο ήταν αρκετοί για να σώσουν την κατάσταση».

Οι «Τζουμπέλι Αχμέτ» (ΣΣ: γνωστός ιμάμης τάγματος στην Τουρκία για τις παρεμβάσεις του σε διάφορα θέματα) ενέτειναν επίσης την αντίδραση, σύμφωνα με τον κ. Ακιντζί. «Η φθίνουσα δύναμη του ΑΚΡ στην Τουρκία, οι ασύγκριτες γνώσεις και δεξιότητες του Ερχουρμάν απέναντι στον Τατάρ, και η αντιπολίτευση που ενώθηκε γύρω από τον Ερχουρμάν εναντίον του Τατάρ και του κυβερνητικού μπλοκ αναμφίβολα έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιτυχία», ανέφερε.

Ο Μουσταφά Ακιντζί συνεχάρει τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τα κόμματα, την κοινωνία και όλα τα πρόσωπα που εργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος κι ευχήθηκε αυτό να είναι ωφέλιμο για την τ/κ κοινότητα, το νησί μας και την περιοχή μας. Κατέληξε θέλοντας να τονίσει ότι «η νίκη στις εκλογές δεν είναι εύκολη. Είναι δύσκολη. Αλλά το ακόμη πιο δύσκολο κομμάτι ξεκινά τώρα. Εύχομαι καλή επιτυχία».

ΠτΔ: Παρουσίασε την πρόταση των έξι σημείων για τη Γάζα στη Σύνοδο MED9 - Συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

ΠτΔ: Παρουσίασε την πρόταση των έξι σημείων για τη Γάζα στη Σύνοδο MED9 - Συζητήθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Στον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθεια για αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τις εργασίες της Συνόδου MED9 που πραγματοποιούνται στη Σλοβενία, προβαίνοντας, παράλληλα, σε παρουσίαση της πρότασης έξι σημείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στους πυλώνες της ασφάλειας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανοικοδόμησης της Γάζας, στη βάση και του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ.

