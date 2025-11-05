Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Πάτησαν» σε link για δέμα και έχασαν 56.000 ευρώ – Νέα υπόθεση απάτης στη Λεμεσό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Πάτησαν» σε link για δέμα και έχασαν 56.000 ευρώ – Νέα υπόθεση απάτης στη Λεμεσό

 05.11.2025 - 18:27
«Πάτησαν» σε link για δέμα και έχασαν 56.000 ευρώ – Νέα υπόθεση απάτης στη Λεμεσό

Νέες υποθέσεις διαδικτυακής απάτης και κλοπής μεγάλων χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με ξεχωριστές καταγγελίες που δύο πρόσωπα υπέβαλαν σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού, στις 03 και στις 05 Νοεμβρίου αντίστοιχα, έλαβαν γραπτό τηλεφωνικό μήνυμα, που φαινόταν να είχε σταλεί από εταιρεία ταχυμεταφορών, στο οποίο αναφερόταν ότι, θα έπρεπε να πληρώσουν μικρό χρηματικό ποσό, 1.46 ευρώ, για να τους παραδοθεί ταχυδρομικό δέμα που τους είχε σταλεί.

Αφού οι δύο παραπονούμενοι ανέμεναν αυτή την περίοδο την ταχυδρομική παράδοση δεμάτων, πείστηκαν για την αυθεντικότητα του μηνύματος που έλαβαν και ακολουθώντας ηλεκτρονικό σύνδεσμο – link, που τους αποστάληκε, προχώρησαν στην καταχώρηση των στοιχείων της τραπεζικής τους κάρτας, για την πληρωμή.

Ακολούθως, οι δύο παραπονούμενοι διαπίστωσαν ότι, από τον τραπεζικό λογαριασμό τους, είχε κλαπεί ποσό ύψους 49,000 ευρώ και ποσό ύψους 7,001 ευρώ, αντίστοιχα.

Τις δύο υποθέσεις διερευνά το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού.

Ως μέτρο προστασίας από τέτοιας φύσης διαδικτυακές απάτες, η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν μηνύματα που περιέχουν ηλεκτρονικούς συνδέσμους. Συστήνεται όπως το κοινό αποφεύγει να ακολουθεί τέτοιους ηλεκτρονικούς συνδέσμους και όπως ουδέποτε αναφέρει ή καταχωρεί σε άγνωστες ιστοσελίδες, προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία του.

Συστήνεται επίσης όπως, πριν από οποιαδήποτε διαδικτυακή συναλλαγή ή πληρωμή, προχωρούν σε σχετική επαλήθευση, μέσω και των γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας των οργανισμών ή εταιρειών που ενδεχομένως εμπλέκονται.

Στις περιπτώσεις όπου πολίτες πράγματι αναμένουν την παράδοση ταχυδρομικών δεμάτων, συστήνεται όπως ελέγχουν για την πορεία των δεμάτων τους, είτε με επικοινωνία με τον αποστολέα τους, είτε με επικοινωνία με την εταιρεία ταχυμεταφορών μέσω της οποίας διεκπεραιώνεται η αποστολή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου: Ο ρόλος του 31χρονου στον φόνο Δημοσθένους
Δεν πρέπει να το χάσεις: Η νέα γαστρονομική εμπειρία στη Λεμεσό που θα κρατήσει μόνο για... δύο μήνες - Φωτογραφίες
Θλίψη στο Παγκύπριο Γυμνάσιο: «Έφυγε» από τη ζωή η εκπαιδευτικός Χριστιάνα Ανδρέου - «Άφησε το δικό της αποτύπωμα»
Θες να ταξιδέψεις; Αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ταξίδια σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς, με τιμές από... €14.99
Στη γειτονιά των αγγέλων η Ελένη Πιερή Παφίτη: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα
Θύμα fake news ο Δρ. Καραγιάννης - Βίντεο τον δείχνουν να πουλά ψευδοφάρμακα - «Έδωσαν μέχρι και 200 ευρώ» - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το ψωμί που δεν μοιάζει με κανένα άλλο: Ψηφίστηκε ως το καλύτερο του κόσμου

 05.11.2025 - 17:46
Επόμενο άρθρο

Νεκρός άνδρας στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο – Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»

 05.11.2025 - 18:52
Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

Λευκός καπνός βγήκε από τη Δημοσιογραφική Εστία, όπου ολοκληρώθηκε η πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ). Μετά από μήνες διαβουλεύσεων και έντονων διαπραγματεύσεων, το συνδικαλιστικό κίνημα έκανε αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν δέχεται να αλλάξει ούτε ένα γράμμα από το πλαίσιο που παρουσιάστηκε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

Λευκός καπνός για την ΑΤΑ: Οι συντεχνίες κάνουν αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση «χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα» - Βίντεο

  •  05.11.2025 - 17:47
Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

Πάνε πίσω στο κελί οι τρεις για τον φόνο του Δημοσθένους - Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο

  •  05.11.2025 - 15:44
ΔΗΚΟ: Κλείνουν τα ψηφοδέλτια – Εσωτερικές ζυμώσεις και μήνυμα ανανέωσης από Νικόλα Παπαδόπουλο

ΔΗΚΟ: Κλείνουν τα ψηφοδέλτια – Εσωτερικές ζυμώσεις και μήνυμα ανανέωσης από Νικόλα Παπαδόπουλο

  •  05.11.2025 - 13:11
Με στοιχεία για την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας η έκθεση της Κομισιόν – Ικανοποιημένη η Λευκωσία

Με στοιχεία για την ευρύτερη συμπεριφορά της Τουρκίας η έκθεση της Κομισιόν – Ικανοποιημένη η Λευκωσία

  •  05.11.2025 - 13:15
ΥΠΑΝ: «Αύριο οι αποφάσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων για σύστημα αξιολόγησης, έκλεισε ο κύκλος διαβουλεύσεων»

ΥΠΑΝ: «Αύριο οι αποφάσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων για σύστημα αξιολόγησης, έκλεισε ο κύκλος διαβουλεύσεων»

  •  05.11.2025 - 15:09
Θύμα fake news ο Δρ. Καραγιάννης - Βίντεο τον δείχνουν να πουλά ψευδοφάρμακα - «Έδωσαν μέχρι και 200 ευρώ» - Φωτογραφίες

Θύμα fake news ο Δρ. Καραγιάννης - Βίντεο τον δείχνουν να πουλά ψευδοφάρμακα - «Έδωσαν μέχρι και 200 ευρώ» - Φωτογραφίες

  •  05.11.2025 - 13:05
Ερντογάν μετά την έκθεση «κόλαφο» της Κομισιόν: Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη των γειτόνων μας

Ερντογάν μετά την έκθεση «κόλαφο» της Κομισιόν: Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη των γειτόνων μας

  •  05.11.2025 - 13:46
«Καμπανάκι» για το παράνομο εμπόριο και την πρόσβαση ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα – Τι δείχνει νέα παγκύπρια έρευνα

«Καμπανάκι» για το παράνομο εμπόριο και την πρόσβαση ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα – Τι δείχνει νέα παγκύπρια έρευνα

  •  05.11.2025 - 11:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα