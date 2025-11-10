Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Συγνώμη λάθος: Τον πήραν από το Υπουργείο για θέση στο δημόσιο και την επόμενη το «πήραν πίσω»

 10.11.2025 - 09:35
οργή προκαλεί η ανάρτηση ενός 25χρονου άντρα, πατέρα ενός παιδιού και εν αναμονή δεύτερου, ο οποίος μοιράστηκε τη δική του ιστορία μέσα από τη σελίδα «Που πήγαμε και δεν μας άρεσε».

Ο νεαρός περιγράφει πώς, ενώ ειδοποιήθηκε για εργασία μέσω του Υπουργείου Εργασίας, τελικά την επόμενη τον κάλεσαν ξανά και του το ακύρωσαν λέγοντας του ... ήταν λάθος!

Συγκεκριμένα ο νεαρός έγραψε:

Καλησπέρα ομάδα. Θέλω και εγώ να σας οδηγήσω τη δική μου ιστορία. Είμαι ένα κοπελούι μόλις 25 χρονών, δουλεύω μέρα νύχτα γιατί έχω ένα μωρό 1 χρόνου και περιμένω δεύτερο. Δέχομαι ένα τηλέφωνο από Υπουργείο Εργασίας για μια θέση στο Τμήμα Δασών ως εργάτης Ε5 και μου είπαν να πάω και με παίρνουν την επόμενη και μου λένε πως ότι έκαναν λάθος με τις λίστες. Σημαίνει όταν έχεις μέσο διαβαίνεις και όταν δεν έχεις μένεις να πεθάνεις. Ως εκεί, ρε, έπρεπε να ντρέπεστε. Τι καταλαβαίνετε τώρα; Αλλά επειδή εγώ δεν έχω καμιά ανάγκη, δουλεύω και ταΐζω την οικογένειά μου, αλλά είναι αδικία. Cyprus 2025»

Η ανάρτηση του 25χρονου προκάλεσε πληθώρα σχολίων από άλλους πολίτες που υποστήριξαν ότι έχουν βιώσει παρόμοια περιστατικά “αδικίας” και “εξυπηρετήσεων με μέσον” σε υπηρεσίες του κράτους.

 

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από εντοπισμό νεκρού άνδρα.

