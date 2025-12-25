Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις όπου διαπιστώθηκε ότι, το συγκεκριμένο πρόσωπο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας μετέβησαν στο Νοσοκομείο όπου εντόπισαν τον τραυματία ο οποίος υποβαλλόταν τη δεδομένη στιγμή σε εξετάσεις. Πρόκειται για 26χρονο και εκ πρώτης όψεως σύμφωνα με τους επι καθήκοντι ιατρούς, φέρει θλαστικά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον αυχένα και στον τράχηλο.

Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται εκτός κινδύνου.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.