Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαCFA Society Cyprus: Ευχές για ένα δημιουργικό 2026 με διαφάνεια και εμπιστοσύνη στις αγορές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

CFA Society Cyprus: Ευχές για ένα δημιουργικό 2026 με διαφάνεια και εμπιστοσύνη στις αγορές

 25.12.2025 - 16:02
CFA Society Cyprus: Ευχές για ένα δημιουργικό 2026 με διαφάνεια και εμπιστοσύνη στις αγορές

Με την ευκαιρία της εορταστικής περιόδου και της έλευσης του Νέου Έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) εκφράζει τις θερμότερες ευχές του προς την κοινωνία, την επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και προς όλους τους θεσμικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται. Ευχόμαστε υγεία, πρόοδο και δημιουργικότητα για το 2025.

Ο CFA Society Cyprus, μέλος του παγκόσμιου δικτύου του CFA Institute, έχει ως αποστολή την προαγωγή της ακεραιότητας, της επαγγελματικής δεοντολογίας και της ποιότητας στον χρηματοοικονομικό και επενδυτικό κλάδο. Μέσα από το έργο και τις δράσεις του, επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση των επαγγελματικών προτύπων, την ενίσχυση της γνώσης και την καλλιέργεια εμπιστοσύνης στις αγορές.

Οι βασικοί στόχοι του Συνδέσμου περιλαμβάνουν τη δυναμική προβολή και ενίσχυση του τίτλου CFA σε τοπικό επίπεδο, την παροχή επαγγελματικής ανάπτυξης με μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα, την ενεργή θεσμική παρέμβαση (advocacy) για τη βελτίωση των αγορών και του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και τη διαχρονική προσήλωση στα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής ηθικής.

Το έργο του CFA Society Cyprus υποστηρίζεται από τέσσερις βασικές επιτροπές:

· Advocacy Committee, με στόχο την ενίσχυση των προτύπων και τη συμβολή στον δημόσιο διάλογο για τις αγορές και τη ρύθμιση,

· Research Challenge & University Relations Committee, η οποία προάγει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επαγγελματική πρακτική,

· Financial Literacy Committee, η οποία επικεντρώνεται στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση της κοινωνίας,

· Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Committee, για την ενίσχυση της συμπερίληψης και την ισότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του Συνδέσμου. Από το 2018, ο CFA Society Cyprus έχει προσφέρει χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε περισσότερους από 3.000 μαθητές, ενώ συνεργάζεται ενεργά με θεσμούς όπως η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κρατικούς φορείς και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την τεχνολογία και την καινοτομία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η πρόληψη της απάτης, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, μέσα από τη στενή διασύνδεσή του με το CFA Institute και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ,συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στον διάλογο για το μέλλον των αγορών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του CFA Society Cyprus εύχεται σε όλους Καλές Γιορτές και ένα δημιουργικό, ασφαλές και βιώσιμο Νέο Έτος. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας για αγορές με διαφάνεια, επαγγελματισμό και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η 53χρονη Γεωργία στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία
Χριστούγεννα με καταιγίδες – Βίντεο και φωτογραφίες από έντονα καιρικά φαινόμενα σε Λευκωσία και Λεμεσό
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του
Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μια απίστευτη ιστορία: Άνδρας πήγε σε δείπνο Χριστουγέννων και έμεινε για... 45 χρόνια

 25.12.2025 - 15:48
Επόμενο άρθρο

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Η πίστη πρέπει να επουλώνει πληγές και όχι για να αναζωπυρώνει πολεμικές συρράξεις

 25.12.2025 - 16:10
Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων στη Λευκωσία, όταν λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο που βρισκόταν στην οροφή πολυκατοικίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

  •  25.12.2025 - 15:34
Ανάλυση New York Times: Γιατί η Ρωσία θα απορρίψει και το νέο σχέδιο των 20 σημείων που ετοίμασαν ΗΠΑ και Ουκρανία

Ανάλυση New York Times: Γιατί η Ρωσία θα απορρίψει και το νέο σχέδιο των 20 σημείων που ετοίμασαν ΗΠΑ και Ουκρανία

  •  25.12.2025 - 14:37
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

  •  25.12.2025 - 15:06
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

  •  25.12.2025 - 13:02
Χριστούγεννα με καταιγίδες – Βίντεο και φωτογραφίες από έντονα καιρικά φαινόμενα σε Λευκωσία και Λεμεσό

Χριστούγεννα με καταιγίδες – Βίντεο και φωτογραφίες από έντονα καιρικά φαινόμενα σε Λευκωσία και Λεμεσό

  •  25.12.2025 - 15:22
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.12.2025 - 13:25
Τον έψαχναν στη Ρουμανία για εμπορία προσώπων - Κατέληξε με χειροπέδες στη Λεμεσό 38χρονος

Τον έψαχναν στη Ρουμανία για εμπορία προσώπων - Κατέληξε με χειροπέδες στη Λεμεσό 38χρονος

  •  25.12.2025 - 12:21
Από τον Κόρμπου στον Νεοφύτου - Οι μεγαλύτερες αυξήσεις χρηματιστηριακής αξίας

Από τον Κόρμπου στον Νεοφύτου - Οι μεγαλύτερες αυξήσεις χρηματιστηριακής αξίας

  •  25.12.2025 - 16:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα