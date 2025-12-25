CFA Society Cyprus: Ευχές για ένα δημιουργικό 2026 με διαφάνεια και εμπιστοσύνη στις αγορές

Ο CFA Society Cyprus, μέλος του παγκόσμιου δικτύου του CFA Institute, έχει ως αποστολή την προαγωγή της ακεραιότητας, της επαγγελματικής δεοντολογίας και της ποιότητας στον χρηματοοικονομικό και επενδυτικό κλάδο. Μέσα από το έργο και τις δράσεις του, επιδιώκει τη συνεχή αναβάθμιση των επαγγελματικών προτύπων, την ενίσχυση της γνώσης και την καλλιέργεια εμπιστοσύνης στις αγορές.

Οι βασικοί στόχοι του Συνδέσμου περιλαμβάνουν τη δυναμική προβολή και ενίσχυση του τίτλου CFA σε τοπικό επίπεδο, την παροχή επαγγελματικής ανάπτυξης με μετρήσιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα, την ενεργή θεσμική παρέμβαση (advocacy) για τη βελτίωση των αγορών και του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και τη διαχρονική προσήλωση στα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής ηθικής.

Το έργο του CFA Society Cyprus υποστηρίζεται από τέσσερις βασικές επιτροπές:

· Advocacy Committee, με στόχο την ενίσχυση των προτύπων και τη συμβολή στον δημόσιο διάλογο για τις αγορές και τη ρύθμιση,

· Research Challenge & University Relations Committee, η οποία προάγει τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επαγγελματική πρακτική,

· Financial Literacy Committee, η οποία επικεντρώνεται στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση της κοινωνίας,

· Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Committee, για την ενίσχυση της συμπερίληψης και την ισότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας του Συνδέσμου. Από το 2018, ο CFA Society Cyprus έχει προσφέρει χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε περισσότερους από 3.000 μαθητές, ενώ συνεργάζεται ενεργά με θεσμούς όπως η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κρατικούς φορείς και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την τεχνολογία και την καινοτομία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η πρόληψη της απάτης, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, μέσα από τη στενή διασύνδεσή του με το CFA Institute και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ,συνεχίζει να συμβάλλει ουσιαστικά στον διάλογο για το μέλλον των αγορών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του CFA Society Cyprus εύχεται σε όλους Καλές Γιορτές και ένα δημιουργικό, ασφαλές και βιώσιμο Νέο Έτος. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας για αγορές με διαφάνεια, επαγγελματισμό και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.