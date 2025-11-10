Ecommbx
Και τρως και... προσφέρεις - Έρχεται ένα ξεχωριστό Street Food Festival με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Και τρως και... προσφέρεις - Έρχεται ένα ξεχωριστό Street Food Festival με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους

 10.11.2025 - 09:24


Ο Σύνδεσμος Αρχιμαγείρων Κύπρου – Επαρχία Αμμοχώστου και το Σωματείο Στήριξης Αυτισμού Αμμοχώστου ενώνουν και φέτος τις δυνάμεις τους για ένα ξεχωριστό Street Food Festival γεμάτο γεύσεις, μουσική και αγάπη!

📅 Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
🕠 17:30 – late
📍 Paralimni Square
🎧 Live Link by @politiafm106.7 18:00 – 20:00

Οι αρχιμάγειρες της επαρχίας ετοιμάζουν αλμυρές και γλυκές λιχουδιές από κάθε γωνιά του κόσμου αλλά και νηστίσιμες επιλογές!

Μια βραδιά γεμάτη αρώματα, μουσική, χαμόγελα και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας “Smile Project” για ενήλικες με αυτισμό.

 

