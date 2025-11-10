Και τρως και... προσφέρεις - Έρχεται ένα ξεχωριστό Street Food Festival με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους

📅 Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

🕠 17:30 – late

📍 Paralimni Square

🎧 Live Link by @politiafm106.7 18:00 – 20:00

Οι αρχιμάγειρες της επαρχίας ετοιμάζουν αλμυρές και γλυκές λιχουδιές από κάθε γωνιά του κόσμου αλλά και νηστίσιμες επιλογές!

Μια βραδιά γεμάτη αρώματα, μουσική, χαμόγελα και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας “Smile Project” για ενήλικες με αυτισμό.