Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝτέβον: Δύο άντρες που πήγαν για κολύμπι τα Χριστούγεννα αγνοούνται
ΔΙΕΘΝΗ

Ντέβον: Δύο άντρες που πήγαν για κολύμπι τα Χριστούγεννα αγνοούνται

 25.12.2025 - 19:26
Ντέβον: Δύο άντρες που πήγαν για κολύμπι τα Χριστούγεννα αγνοούνται

Δύο άνδρες πιστεύεται ότι αγνοούνται στη θάλασσα, καθώς αρκετοί άνθρωποι ανασύρθηκαν από το νερό κατά τη διάρκεια κολύμβησης την ημέρα των Χριστουγέννων στο Ντέβον.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην παραλία στο Budleigh Salterton σήμερα το πρωί, όπου η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφεραν πως αρκετοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Αρκετοί άνθρωποι «ανακτήθηκαν με ασφάλεια» και ελέγχθηκαν από παραϊατρικό προσωπικό, αλλά το πρακτορείο ειδήσεων της PA ανέφερε ότι δύο άνδρες πιστεύεται ότι αγνοούνται.

Το περιστατικό αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης γύρω στις 10.30 το πρωί των Χριστουγέννων, καθώς ανακοινώθηκε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «ανταποκρίνονταν σε ένα περιστατικό στο νερό», σύμφωνα με την βρετανική Mirror.

Μίλησαν με τους συγγενείς του ενός αγνοούμενου

Οι χειμερινοί κολυμβητές, που σχεδίαζαν να κολυμπήσουν την ημέρα των Χριστουγέννων στο Exmouth, κλήθηκαν να μην πάνε στη Μάγχη από την αστυνομία. «Δύο άνδρες παραμένουν αγνοούμενοι αυτή τη στιγμή και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τους», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας το απόγευμα.

«Έχουν μιλήσει με τους πλησιέστερους συγγενείς τού ενός άνδρα. Οι έρευνες για να εντοπίσουν την οικογένεια του δεύτερου άνδρα συνεχίζονται, ωστόσο ένας φίλος έχει ενημερωθεί», προσέθεσε.

Η αστυνομία προειδοποίησε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Παρακαλούμε μην μπείτε στο νερό και αποφύγετε την περιοχή. Ζητάμε επίσης επειγόντως από το κοινό να μην μπαίνει στο νερό στο Exmouth για το κολύμπι την ημέρα των Χριστουγέννων».

Σε ανακοίνωσή της, η ακτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι είχε ειδοποιηθεί για το περιστατικό περίπου στις 10 το πρωί των Χριστουγέννων.

ΠΗΓΗ: in.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η 53χρονη Γεωργία στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία
Χριστούγεννα με καταιγίδες – Βίντεο και φωτογραφίες από έντονα καιρικά φαινόμενα σε Λευκωσία και Λεμεσό
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του
Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Ας είναι η σημερινή μας συζήτηση ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη

 25.12.2025 - 19:14
Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων στη Λευκωσία, όταν λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο που βρισκόταν στην οροφή πολυκατοικίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

  •  25.12.2025 - 15:34
Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

  •  25.12.2025 - 18:34
Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  25.12.2025 - 18:00
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

  •  25.12.2025 - 13:02
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

  •  25.12.2025 - 15:06
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.12.2025 - 13:25
ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

  •  25.12.2025 - 18:21
«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

  •  25.12.2025 - 19:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα