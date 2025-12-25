Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕπικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Ας είναι η σημερινή μας συζήτηση ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη
ΔΙΕΘΝΗ

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Ας είναι η σημερινή μας συζήτηση ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη

 25.12.2025 - 19:14
Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: Ας είναι η σημερινή μας συζήτηση ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι μίλησε τηλεφωνικά με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Χθες ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε λεπτομέρειες του νέου ειρηνευτικού σχεδίου που έχει ως στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες της δουλειάς που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν καλές ιδέες που μπορούν να συμβάλουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα και σε μια βιώσιμη ειρήνη» έγραψε στη σελίδα του στο Facebook.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε «μια πολύ καλή συζήτηση» με τους Αμερικανούς και τους ευχαρίστησε «για την εποικοδομητική προσέγγισή τους, την εντατική δουλειά τους και τα ευγενικά λόγια τους».

«Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και οι ιδέες που συζητήσαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες» πρόσθεσε. «Ας είναι η σημερινή μας συζήτηση ένα ακόμη βήμα προς την ειρήνη».

Το κείμενο που παρουσίασε χθες ο Ζελένσκι προβλέπει το πάγωμα του μετώπου στις σημερινές γραμμές του, χωρίς όμως να προσφέρει καμία άμεση λύση στο ακανθώδες ζήτημα των εδαφών που κατέχει η Ρωσία, που αποτελούν περίπου το 19% της Ουκρανίας.

Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή, το νέο έγγραφο παραβλέπει επίσης σημαντικές αξιώσεις της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές του Ντονμπάς που ελέγχουν ακόμη και τη νομική δέσμευση του Κιέβου να μην ενταχθείς το ΝΑΤΟ. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απίθανο να συμφωνήσει η Ρωσία με τη νέα πρόταση. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα «εξετάζει τη θέση της» και αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η 53χρονη Γεωργία στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία
Χριστούγεννα με καταιγίδες – Βίντεο και φωτογραφίες από έντονα καιρικά φαινόμενα σε Λευκωσία και Λεμεσό
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του
Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

 25.12.2025 - 19:01
Επόμενο άρθρο

Ντέβον: Δύο άντρες που πήγαν για κολύμπι τα Χριστούγεννα αγνοούνται

 25.12.2025 - 19:26
Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων στη Λευκωσία, όταν λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο που βρισκόταν στην οροφή πολυκατοικίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

  •  25.12.2025 - 15:34
Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

  •  25.12.2025 - 18:34
Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  25.12.2025 - 18:00
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

  •  25.12.2025 - 13:02
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

  •  25.12.2025 - 15:06
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.12.2025 - 13:25
ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

  •  25.12.2025 - 18:21
«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

  •  25.12.2025 - 19:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα