Ρωσία για Ουκρανικό: Αργή, αλλά σταθερή πρόοδος στις συνομιλίες με ΗΠΑ, Ευρωπαίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τη διαδικασία

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους, η Ζαχάροβα ανέφερε ότι στις συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά «υπάρχει πρόοδος, αργή αλλά σταθερή», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία εξελίσσεται με εμπόδια.

Όπως σημείωσε, οι επαφές ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα συνοδεύονται από «εξαιρετικά επιζήμιες, ακόμη και κακόβουλες προσπάθειες» ορισμένων χωρών - κυρίως της Δυτικής Ευρώπης - οι οποίες, όπως είπε, επιχειρούν να υπονομεύσουν και να εκτροχιάσουν κάθε διπλωματική πρόοδο.

Η ίδια τόνισε ότι στο πλαίσιο του διαλόγου με την αμερικανική κυβέρνηση, η ρωσική πλευρά καλεί συστηματικά τις ΗΠΑ να αντιδράσουν ενεργά απέναντι σε αυτές τις κινήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε καταστροφικές για τη διπλωματική διαδικασία.

Παράλληλα, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις «στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί στο ανώτατο επίπεδο», παραπέμποντας στις συμφωνίες που τέθηκαν κατά τη συνάντηση στο Άνκορατζ.

