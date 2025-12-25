Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΡωσία για Ουκρανικό: Αργή, αλλά σταθερή πρόοδος στις συνομιλίες με ΗΠΑ, Ευρωπαίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τη διαδικασία
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία για Ουκρανικό: Αργή, αλλά σταθερή πρόοδος στις συνομιλίες με ΗΠΑ, Ευρωπαίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τη διαδικασία

 25.12.2025 - 20:02
Ρωσία για Ουκρανικό: Αργή, αλλά σταθερή πρόοδος στις συνομιλίες με ΗΠΑ, Ευρωπαίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τη διαδικασία

Αργή αλλά σταθερή πρόοδο καταγράφουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους, η Ζαχάροβα ανέφερε ότι στις συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά «υπάρχει πρόοδος, αργή αλλά σταθερή», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία εξελίσσεται με εμπόδια.

Όπως σημείωσε, οι επαφές ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα συνοδεύονται από «εξαιρετικά επιζήμιες, ακόμη και κακόβουλες προσπάθειες» ορισμένων χωρών - κυρίως της Δυτικής Ευρώπης - οι οποίες, όπως είπε, επιχειρούν να υπονομεύσουν και να εκτροχιάσουν κάθε διπλωματική πρόοδο.

Η ίδια τόνισε ότι στο πλαίσιο του διαλόγου με την αμερικανική κυβέρνηση, η ρωσική πλευρά καλεί συστηματικά τις ΗΠΑ να αντιδράσουν ενεργά απέναντι σε αυτές τις κινήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε καταστροφικές για τη διπλωματική διαδικασία.

Παράλληλα, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις «στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί στο ανώτατο επίπεδο», παραπέμποντας στις συμφωνίες που τέθηκαν κατά τη συνάντηση στο Άνκορατζ.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η 53χρονη Γεωργία στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία
Χριστούγεννα με καταιγίδες – Βίντεο και φωτογραφίες από έντονα καιρικά φαινόμενα σε Λευκωσία και Λεμεσό
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του
Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραγωδία στο Τορίνο: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε με πανετόνε σε οικογενειακό τραπέζι

 25.12.2025 - 19:51
Επόμενο άρθρο

Λος Άντζελες: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων – Πλημμύρες και διασώσεις πολιτών

 25.12.2025 - 20:12
Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παραμονής των Χριστουγέννων στη Λευκωσία, όταν λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο που βρισκόταν στην οροφή πολυκατοικίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

Τραγωδία στη Λευκωσία: Εντοπίστηκε απανθρακωμένο πτώμα μετά από φωτιά σε πολυκατοικία

  •  25.12.2025 - 15:34
Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

Ισραήλ: Σκότωσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σε επίθεση στον Λίβανο

  •  25.12.2025 - 18:34
Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Βροχές, άνεμοι και παγετός στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  25.12.2025 - 18:00
Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

Άγρια επίθεση στη Λευκωσία: Η κατάσταση υγείας του 26χρονου που δέχθηκε μαχαιριές

  •  25.12.2025 - 13:02
Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

Με οικογενειακή φωτογραφία οι Χριστουγεννιάτικες ευχές του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Δείτε την ανάρτηση του

  •  25.12.2025 - 15:06
Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

Φρικτό έγκλημα: Ανήλικος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Δράστης ο πρώην σύντροφος της μητέρας του -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.12.2025 - 13:25
ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

ΒΙΝΤΕΟ: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή

  •  25.12.2025 - 18:21
«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

«Βράζουν» οι οπαδοί: «Η ομάδα οδηγείται στον υποβιβασμό!»

  •  25.12.2025 - 19:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα