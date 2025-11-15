Ecommbx
Δύο αδέλφια μπήκαν στην «τρύπα της κόλασης» και σοκαρίστηκαν με όσα βρήκαν εκεί

 15.11.2025 - 09:37
Δύο αδέλφια μπήκαν στην «τρύπα της κόλασης» και σοκαρίστηκαν με όσα βρήκαν εκεί

Δύο αδέλφια εξερεύνησαν τη μυστηριώδη «τρύπα της κόλασης» στη Σάντα Κρουζ και ανακάλυψαν μια ανατριχιαστική συλλογή αγαλμάτων, αντικειμένων και περίεργων ευρημάτων. 

Δύο αδέλφια, γνωστά στο YouTube για τις τολμηρές εξερευνήσεις τους, βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα από τα πιο παράξενα και ανησυχητικά μέρη που έχουν επισκεφθεί: μια απομονωμένη σπηλιά στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, η οποία έχει αποκτήσει το ανεπίσημο όνομα «τρύπα της κόλασης».

Η είσοδος της σπηλιάς -ένα άνοιγμα τόσο μικρό όσο ένα γραμματοκιβώτιο- θα αρκούσε για να αποθαρρύνει τους περισσότερους. Όμως οι δύο εξερευνητές, παρά τις τεράστιες αράχνες που τους περίμεναν στην αρχή του τούνελ, συνέχισαν την κατάβασή τους σε έναν στενό, σκοτεινό διάδρομο. Για όποιον πάσχει από άγχος ή κλειστοφοβία, μια τέτοια εμπειρία θα έμοιαζε με εφιάλτη.

Σημειωματάριο

Όταν έφτασαν στον πυθμένα της σπηλιάς, έγινε φανερό ότι δεν ήταν οι πρώτοι που τόλμησαν να εισέλθουν. Εκεί τους περίμενε μια αλλόκοτη συλλογή αντικειμένων: αγάλματα που απεικόνιζαν τον διάβολο, μια κόμπρα, ένα τεράστιο σκαθάρι και -για κάποιον ανεξήγητο λόγο- ένα χοτ ντογκ. Η σκηνή θύμιζε περισσότερο σκηνικό τηλεοπτικής σειράς παρά μια φυσική σπηλιά, με αρκετούς θεατές να σχολιάζουν ότι θυμίζει επεισόδιο του Doctor Who.

Αγαλματίδια

Ανάμεσα στα αντικείμενα υπήρχε και ένα κουτί με σημειωματάριο, όπου προηγούμενοι επισκέπτες είχαν αφήσει την υπογραφή τους, σαν να επρόκειτο για βιβλίο επισκεπτών σε κάποια ιδιόμορφη, υπόγεια πανσιόν. Μόνο που εδώ, στη θέση της φιλοξενίας, υπήρχαν περίεργα αντικείμενα και μεταλλικά δοχεία στρατιωτικών πυρομαχικών.

Με την εμπειρία τους στην εξερεύνηση σπηλαίων, τα αδέλφια κατάφεραν να ανέβουν με ασφάλεια και να εξέλθουν από το στενό άνοιγμα χωρίς απρόοπτα. Όπως παραδέχτηκαν, η εμπειρία ήταν συναρπαστική αλλά και ανατριχιαστική - και σίγουρα όχι για όλους.

«Τώρα που ξέρουμε τι κρύβει το σπήλαιο της κόλασης, μάλλον δεν υπάρχει κανένας λόγος να το διαπιστώσουμε από κοντά», σχολίασαν κάποιοι.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

VIDEO: Έριξε χημικά σε μαθητές η Αστυνομία στην αντικατοχική πορεία - «Χωρίς καμία πρόκληση» - Καταγγελίες ΕΦΕΝ

 15.11.2025 - 09:15
ΠτΔ για επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: «Μας υπενθυμίζει το χρέος μας για ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής»

 15.11.2025 - 09:49
Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τους S&P.

