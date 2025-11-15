Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: «Μας υπενθυμίζει το χρέος μας για ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής»

 15.11.2025 - 09:49
ΠτΔ για επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους: «Μας υπενθυμίζει το χρέος μας για ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής»

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για τη θλιβερή επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Η σημερινή θλιβερή επέτειος της παράνομης και χωρίς καμιά διεθνή νομιμοποίηση προσπάθεια της Τουρκίας και των αποσχιστικών δυνάμεων στα κατεχόμενα για διχοτόμηση της Κύπρου με τη λεγόμενη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, είναι πράξη καταδικαστέα που έχει απορριφθεί από τη διεθνή κοινότητα και με σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
 
Εκτοτε, η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες χωρίς επιτυχία για διπλωματική νομιμοποίηση του παράνομου μορφώματος που δημιούργησε δια της βίας και της παράνομης παρουσίας των στρατευμάτων της στα κατεχόμενα.
 
Η κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και οι παράνομες αποσχιστικές ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος, ως απότοκο της παράνομης εισβολής και κατοχής, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ αποδεκτες. 
 
Η σημερινή θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει το χρέος μας για ανατροπή των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής και για τερματισμό του απαράδεκτου στάτους κβο, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των ΗΕ και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.
 
Από την εκλογή μου στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας έχω θέσει ως βασική προτεραιότητα μου, και καταβάλλω άοκνες προσπάθειες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017, για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου.
 
Αυτές οι προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα τον διορισμό απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, καθώς και τη σύγκληση μέχρι στιγμής δύο διευρυμένων διασκέψεων για το Κυπριακό, αλλά και από πλευράς της ΕΕ τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό και την ξεκάθαρη τοποθέτηση των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ με επιστολή τους προς τον ΓΓ των ΗΕ για την επανέναρξη των συνομιλιών και τη λύση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των ψηφισμάτων των ΗΕ και των αρχών και αξιών της ΕΕ.
 
Με την πρόσφατη εκλογή της νέας ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, προσδοκώ να επιτευχθεί, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017 και να υπάρξει κατάληξη με την εξεύρεση οριστικής λύσης.
 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσω να εργάζομαι αδιάκοπα.

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

ΠτΔ για αναβάθμιση από S&P: «Αντανακλά συνέπεια και υπευθυνότητα στις δημοσιονομικές μας επιλογές»

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για την αναβάθμιση από τους S&P.

