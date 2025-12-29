Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

 29.12.2025 - 16:28
Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, δήλωσαν τη Δευτέρα Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ανώτερη πηγή, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα τρία έθνη της ανατολικής Μεσογείου έχουν έρθει πιο κοντά την τελευταία δεκαετία μέσω κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, αμυντικών προμηθειών και ενεργειακής συνεργασίας, εξελίξεις που παρακολουθούνται στενά από την περιφερειακή αντίπαλο Τουρκία, αναφέρει το Reuters.

Το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας (ΓΕΕΘΑ) δήλωσε ότι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τις τρεις χώρες υπέγραψαν κοινό σχέδιο δράσης για αμυντική συνεργασία την περασμένη εβδομάδα στην Κύπρο, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συμφωνία έρχεται μετά από τη συνάντηση στην Ιερουσαλήμ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την οποία υπέγραψαν συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και την προώθηση έργων ενεργειακής διασύνδεσης.

Ένας ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος δήλωσε - όπως σημειώνει το Reuters - ότι η στρατιωτική συμφωνία θα περιλαμβάνει κοινές ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Ισραήλ στην Ελλάδα και την Κύπρο για την αντιμετώπιση τόσο των «ασύμμετρων» όσο και των «συμμετρικών» απειλών.

«Η Ελλάδα και το Ισραήλ θα εντείνουν τις κοινές ασκήσεις μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα , με τη συμμετοχή της Κύπρου», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να συμμετάσχει στην ναυτική άσκηση Noble Dina του Ισραήλ τους επόμενους μήνες στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ήδη αγοράσει πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Αθήνα βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για την αγορά από το Ισραήλ αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς για ένα σχεδιαζόμενο πολυεπίπεδο σύστημα αεροπορικής άμυνας και άμυνας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γνωστό ως «Αχίλλειος Ασπίδα», το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ (3,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Αυτόν τον μήνα, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε την αγορά 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ για την ενίσχυση της άμυνας κατά μήκος των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία και στα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος.

ΠΗΓΗ: Skai.gr

