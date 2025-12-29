Υπ.Υγείας: Σύσκεψη σε ένα μήνα για αξιολόγηση εισηγήσεων για έλλειψη νοσηλευτών

Σε δηλώσεις του και ερωτηθείς για το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι έχει ήδη ζητήσει από τους εμπλεκόμενους φορείς να αποστείλουν εισηγήσεις για επίλυση του προβλήματος εντός επτά ημερών. Όπως είπε, «σε σύσκεψη που έχει οριστεί σε ένα μήνα, θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις, με στόχο την εξεύρεση άμεσων και κοινά αποδεκτών λύσεων στο πρόβλημα». Ο κ. Χαραλαμπίδης επανέλαβε ότι το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών δεν είναι μόνο κυπριακό αλλά παγκόσμιο, υπογραμμίζοντας ότι «τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα που οδήγησαν σε αύξηση κατά 85% του αριθμού των φοιτητών νοσηλευτικής, αν και όπως είπε τα κίνητρα δεν είναι ακόμη επαρκή.

Σε σχέση με την επίσκεψη του στο νοσοκομείο Λεμεσού ο κ. Χαραλαμπίδης, υπογράμμισε ότι προσωπικός του στόχος είναι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 να υλοποιηθούν βελτιώσεις μικρότερης κλίμακας σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου, όπως το Παιδιατρικό, το Ορθοπεδικό, το Ακτινολογικό, το Χημείο, τα Εξωτερικά Ιατρεία, καθώς και στην είσοδο του νοσηλευτηρίου. «Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο φιλικού και λειτουργικού νοσοκομειακού περιβάλλοντος» επεσήμανε.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα έργα αναβάθμισης και επέκτασης του κρατικού νοσηλευτηρίου, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, συνολικού κόστους που υπερβαίνει τα 23 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε, τα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση και επέκταση του ΤΑΕΠ, τη δημιουργία νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και νέων Μονάδων Αιμοκάθαρσης, Λοιμωδών Νοσημάτων και Ημερήσιας Φροντίδας, όπως επίσης και δεύτερου κτιρίου που θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες, το οποίο θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι πρόθεση του Υπουργείου του είναι όπως τα έργα υλοποιηθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων. «Πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση των έργων θα είμαστε σε πολύ, πολύ καλύτερη κατάσταση. Φυσικά ο πληθυσμός μεγαλώνει και θα πρέπει να εξετάσουμε τυχόν επιπρόσθετες ανάγκες, πιστεύουμε όμως όταν αν αυτά που έχουν προγραμματιστεί ολοκληρωθούν τον κατάλληλο χρόνο θα είναι επαρκή για να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες ανάγκες», είπε ο Υπουργός Υγείας.