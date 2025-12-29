Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπ.Υγείας: Σύσκεψη σε ένα μήνα για αξιολόγηση εισηγήσεων για έλλειψη νοσηλευτών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ.Υγείας: Σύσκεψη σε ένα μήνα για αξιολόγηση εισηγήσεων για έλλειψη νοσηλευτών

 29.12.2025 - 16:17
Υπ.Υγείας: Σύσκεψη σε ένα μήνα για αξιολόγηση εισηγήσεων για έλλειψη νοσηλευτών

Σύσκεψη σε ένα μήνα για αξιολόγηση των εισηγήσεων εμπλεκομένων με στόχο την εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών έχει οριστεί, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Ο κ. Χαραλαμπίδης επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Λεμεσού με στόχο την τροχοδρόμηση παρεμβάσεων που αφορούν την καθημερινότητα των ασθενών και του προσωπικού και προσωπικός στόχος που έθεσε, όπως είπε, είναι το πρώτο τρίμηνο 2026 να υλοποιηθούν βελτιώσεις μικρότερης κλίμακας

Σε δηλώσεις του και ερωτηθείς για το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι έχει ήδη ζητήσει από τους εμπλεκόμενους φορείς να αποστείλουν εισηγήσεις για επίλυση του προβλήματος εντός επτά ημερών. Όπως είπε,  «σε σύσκεψη που έχει οριστεί σε ένα μήνα, θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις, με στόχο την εξεύρεση άμεσων και κοινά αποδεκτών λύσεων στο πρόβλημα». Ο κ. Χαραλαμπίδης  επανέλαβε ότι το πρόβλημα έλλειψης νοσηλευτών δεν είναι μόνο κυπριακό αλλά παγκόσμιο, υπογραμμίζοντας ότι «τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα που οδήγησαν σε αύξηση κατά 85% του αριθμού των φοιτητών νοσηλευτικής, αν και όπως είπε τα κίνητρα δεν είναι ακόμη επαρκή.

Σε σχέση με την επίσκεψη του στο νοσοκομείο Λεμεσού ο κ. Χαραλαμπίδης, υπογράμμισε ότι προσωπικός του στόχος είναι εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 να υλοποιηθούν βελτιώσεις μικρότερης κλίμακας σε διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου, όπως το Παιδιατρικό, το Ορθοπεδικό, το Ακτινολογικό, το Χημείο, τα Εξωτερικά Ιατρεία, καθώς και στην είσοδο του νοσηλευτηρίου. «Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο φιλικού και λειτουργικού νοσοκομειακού περιβάλλοντος» επεσήμανε.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα έργα αναβάθμισης και επέκτασης του κρατικού νοσηλευτηρίου, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, συνολικού κόστους που υπερβαίνει τα 23 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπε, τα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση και επέκταση του ΤΑΕΠ, τη δημιουργία νέας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, καθώς και νέων Μονάδων Αιμοκάθαρσης, Λοιμωδών Νοσημάτων και Ημερήσιας Φροντίδας, όπως επίσης και δεύτερου κτιρίου που θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες, το οποίο θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι πρόθεση του Υπουργείου του είναι όπως τα έργα υλοποιηθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων. «Πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση των έργων θα είμαστε σε πολύ, πολύ καλύτερη κατάσταση. Φυσικά ο πληθυσμός μεγαλώνει και θα πρέπει να εξετάσουμε τυχόν επιπρόσθετες ανάγκες, πιστεύουμε όμως όταν αν αυτά που έχουν προγραμματιστεί ολοκληρωθούν τον κατάλληλο χρόνο θα είναι επαρκή για να ικανοποιήσουν τις τρέχουσες ανάγκες», είπε ο Υπουργός Υγείας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έμφραγμα μυοκαρδίου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε
Άντρας συλλέγει 6.000 πέτρες σε σχήμα αγριογούρουνου: Ποια είναι η θεωρία του
Πρόοδος αλλά χωρίς λύση στο εδαφικό στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στη Φλόριντα: Αγκάθι παραμένει το Ντονμπάς
Στα μέσα Ιανουαρίου ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Κυπριακό ο Ντιάν
Πώς θα αποχαιρετίσουμε το 2025: Τι περιλαμβάνει το καιρικό... μενού
Παιδίατρος στο «Τ»: Ποιες ιώσεις «θερίζουν» τα παιδιά αυτή την περίοδο; Πότε πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Πούτιν τροποποιεί νόμο ώστε η Ρωσία να αγνοεί τα ξένα ποινικά δικαστήρια

 29.12.2025 - 16:12
Επόμενο άρθρο

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

 29.12.2025 - 16:28
Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, δήλωσαν τη Δευτέρα Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ανώτερη πηγή, όπως μεταδίδει το Reuters.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

  •  29.12.2025 - 16:28
Απαντά στις επικρίσεις ο Νικόλας Παπαδόπουλος: «Δεν παίζουμε παιχνίδια – Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από την Κυβέρνηση»

Απαντά στις επικρίσεις ο Νικόλας Παπαδόπουλος: «Δεν παίζουμε παιχνίδια – Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από την Κυβέρνηση»

  •  29.12.2025 - 13:34
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Γυναίκα ζήτησε βοήθεια και κατέληξε με χειροπέδες – Τι συνέβη

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Γυναίκα ζήτησε βοήθεια και κατέληξε με χειροπέδες – Τι συνέβη

  •  29.12.2025 - 14:39
Αφθώδης πυρετός: Ενισχύονται τα μέτρα - 24ωρη κάλυψη σημείων διέλευσης από κατεχόμενα για απολύμανση οχημάτων

Αφθώδης πυρετός: Ενισχύονται τα μέτρα - 24ωρη κάλυψη σημείων διέλευσης από κατεχόμενα για απολύμανση οχημάτων

  •  29.12.2025 - 13:29
Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  29.12.2025 - 16:39
Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια

Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια

  •  29.12.2025 - 15:45
Ο Πούτιν τροποποιεί νόμο ώστε η Ρωσία να αγνοεί τα ξένα ποινικά δικαστήρια

Ο Πούτιν τροποποιεί νόμο ώστε η Ρωσία να αγνοεί τα ξένα ποινικά δικαστήρια

  •  29.12.2025 - 16:12
Η viral πινακίδα Πύργου και Λευκωσίας - Άραγε προς τα που είναι η σωστή κατεύθυνση;

Η viral πινακίδα Πύργου και Λευκωσίας - Άραγε προς τα που είναι η σωστή κατεύθυνση;

  •  29.12.2025 - 11:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα