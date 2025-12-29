Ecommbx
Ο Πούτιν τροποποιεί νόμο ώστε η Ρωσία να αγνοεί τα ξένα ποινικά δικαστήρια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Πούτιν τροποποιεί νόμο ώστε η Ρωσία να αγνοεί τα ξένα ποινικά δικαστήρια

 29.12.2025 - 16:12
Ο Πούτιν τροποποιεί νόμο ώστε η Ρωσία να αγνοεί τα ξένα ποινικά δικαστήρια

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε τη Δευτέρα νομοθετικές αλλαγές, δίδοντας στη Ρωσία το δικαίωμα να αγνοεί τις αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις που εκδίδονται από ξένα και διεθνή δικαστήρια, εν μέσω ουκρανικών και ευρωπαϊκών προσπαθειών να τιμωρήσουν τη Μόσχα για τις ενέργειές της στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή, η οποία γίνεται καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, φαίνεται να αποτελεί απάντηση σε διάφορες πρωτοβουλίες για τη δίωξη Ρώσων αξιωματούχων και στρατιωτικών αξιωματικών για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, κάτι για το οποίο η Μόσχα αρνείται ότι οι δυνάμεις της είναι ένοχες.

Η Ουκρανία και ο οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν τον Ιούνιο συμφωνία που αποτελεί τη βάση για ένα ειδικό δικαστήριο και η Ευρώπη ξεκίνησε αυτόν τον μήνα μια Διεθνή Επιτροπή Αξιώσεων για την Ουκρανία σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι το Κίεβο θα αποζημιωθεί για εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές από ρωσικές επιθέσεις και φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη έχει επίσης εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Πούτιν και πέντε άλλους Ρώσους, κατηγορώντας τους ότι μετέφεραν παράνομα εκατοντάδες παιδιά από την Ουκρανία. Το Κρεμλίνο, το οποίο χαρακτήρισε την κίνηση του ΔΠΔ εξωφρενική, λέει ότι ο ισχυρισμός είναι ψευδής και ότι η Μόσχα ενήργησε μόνο για να απομακρύνει παιδιά από μια ζώνη συγκρούσεων για τη δική τους ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις αλλαγές στη ρωσική νομοθεσία που υποστήριξε ο Πούτιν τη Δευτέρα, η Μόσχα θα έχει επίσημα το δικαίωμα βάσει της δικής της εσωτερικής νομοθεσίας να αγνοεί αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις που εκδίδονται από ξένα δικαστήρια για λογαριασμό ξένων κυβερνήσεων χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από διεθνή νομικά όργανα των οποίων η εξουσία δεν βασίζεται σε διεθνή συμφωνία με τη Ρωσία ή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορούν επίσης να αγνοηθούν βάσει των αλλαγών.

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, δήλωσαν τη Δευτέρα Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ανώτερη πηγή, όπως μεταδίδει το Reuters.

