Πόσοι πολίτες στην Κύπρο εμβολιάστηκαν για την εποχική γρίπη;

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στο νοσοκομείο Λεμεσού, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, η κ. Κωνσταντίνου, συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί περίπου 110 χιλιάδες πολίτες, το 75% των ευάλωτων ομάδων έχει ήδη λάβει το εμβόλιο. Αντίθετα, είπε, χαμηλή παραμένει και φέτος η ανταπόκριση για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID, με μόλις 3.800 άτομα να έχουν εμβολιαστεί, αριθμός παρόμοιος με τον περσινό.

«Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους πολίτες, όσοι θέλουν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της γρίπης, να επικοινωνήσουν με τους προσωπικούς γιατρούς και να το πράξουν, όσοι θέλουν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο κατά της νόσου COVID, να επισκεφθούν τα Κέντρα Εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας», ανέφερε η κ. Κωνσταντίνιδου.

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, διπλασιασμό παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες οι εισαγωγές ασθενών στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ οι εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν προς το παρόν στα αναμενόμενα επίπεδα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το επιδημικό κύμα βρίσκεται σε αυξητική πορεία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο την περίοδο αυτή.