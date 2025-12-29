Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠόσοι πολίτες στην Κύπρο εμβολιάστηκαν για την εποχική γρίπη;
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πόσοι πολίτες στην Κύπρο εμβολιάστηκαν για την εποχική γρίπη;

 29.12.2025 - 16:01
Πόσοι πολίτες στην Κύπρο εμβολιάστηκαν για την εποχική γρίπη;

Ικανοποιητική είναι η ανταπόκριση των πολιτών για εμβολιασμό τους για την εποχική γρίπη σε σχέση με τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID, η οποία παρουσιάζεται και φέτος μειωμένη, δήλωσε η η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί περίπου 110 χιλιάδες πολίτες. 

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στο νοσοκομείο Λεμεσού, κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, η κ. Κωνσταντίνου, συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί περίπου 110 χιλιάδες πολίτες,  το 75% των ευάλωτων ομάδων έχει ήδη λάβει το εμβόλιο. Αντίθετα, είπε, χαμηλή παραμένει και φέτος η ανταπόκριση για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID, με μόλις 3.800 άτομα να έχουν εμβολιαστεί, αριθμός παρόμοιος με τον περσινό.

«Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους πολίτες, όσοι θέλουν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο της γρίπης, να επικοινωνήσουν με τους προσωπικούς γιατρούς και να το πράξουν, όσοι θέλουν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο κατά της νόσου COVID, να επισκεφθούν τα Κέντρα Εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας», ανέφερε η κ. Κωνσταντίνιδου.

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, διπλασιασμό παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες οι εισαγωγές ασθενών στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ οι εισαγωγές στις μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν προς το παρόν στα αναμενόμενα επίπεδα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το επιδημικό κύμα βρίσκεται σε αυξητική πορεία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο την περίοδο αυτή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έμφραγμα μυοκαρδίου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε
Άντρας συλλέγει 6.000 πέτρες σε σχήμα αγριογούρουνου: Ποια είναι η θεωρία του
Πρόοδος αλλά χωρίς λύση στο εδαφικό στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στη Φλόριντα: Αγκάθι παραμένει το Ντονμπάς
Στα μέσα Ιανουαρίου ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Κυπριακό ο Ντιάν
Πώς θα αποχαιρετίσουμε το 2025: Τι περιλαμβάνει το καιρικό... μενού
Παιδίατρος στο «Τ»: Ποιες ιώσεις «θερίζουν» τα παιδιά αυτή την περίοδο; Πότε πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Together Forever Foundation: Γέφυρα ζωής για παιδιά με σπάνιες νευρολογικές παθήσεις

 29.12.2025 - 15:58
Επόμενο άρθρο

Ο Πούτιν τροποποιεί νόμο ώστε η Ρωσία να αγνοεί τα ξένα ποινικά δικαστήρια

 29.12.2025 - 16:12
Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος θα εντείνουν τις κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο το 2026, εμβαθύνοντας την αμυντική τους συνεργασία, δήλωσαν τη Δευτέρα Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ανώτερη πηγή, όπως μεταδίδει το Reuters.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο - Έπεσαν υπογραφές για κοινό σχέδιο δράσης

  •  29.12.2025 - 16:28
Απαντά στις επικρίσεις ο Νικόλας Παπαδόπουλος: «Δεν παίζουμε παιχνίδια – Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από την Κυβέρνηση»

Απαντά στις επικρίσεις ο Νικόλας Παπαδόπουλος: «Δεν παίζουμε παιχνίδια – Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από την Κυβέρνηση»

  •  29.12.2025 - 13:34
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Γυναίκα ζήτησε βοήθεια και κατέληξε με χειροπέδες – Τι συνέβη

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Γυναίκα ζήτησε βοήθεια και κατέληξε με χειροπέδες – Τι συνέβη

  •  29.12.2025 - 14:39
Αφθώδης πυρετός: Ενισχύονται τα μέτρα - 24ωρη κάλυψη σημείων διέλευσης από κατεχόμενα για απολύμανση οχημάτων

Αφθώδης πυρετός: Ενισχύονται τα μέτρα - 24ωρη κάλυψη σημείων διέλευσης από κατεχόμενα για απολύμανση οχημάτων

  •  29.12.2025 - 13:29
Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  29.12.2025 - 16:39
Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια

Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια

  •  29.12.2025 - 15:45
Ο Πούτιν τροποποιεί νόμο ώστε η Ρωσία να αγνοεί τα ξένα ποινικά δικαστήρια

Ο Πούτιν τροποποιεί νόμο ώστε η Ρωσία να αγνοεί τα ξένα ποινικά δικαστήρια

  •  29.12.2025 - 16:12
Η viral πινακίδα Πύργου και Λευκωσίας - Άραγε προς τα που είναι η σωστή κατεύθυνση;

Η viral πινακίδα Πύργου και Λευκωσίας - Άραγε προς τα που είναι η σωστή κατεύθυνση;

  •  29.12.2025 - 11:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα