Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΟ viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα
LIKE ONLINE

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

 30.12.2025 - 11:41
Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

Μια καλοπληρωμένη δουλειά είναι ο διακαής πόθος κάθε εργαζόμενου, και συνήθως προηγείται σταδιακά η μισθολογική εξέλιξη βήμα προς βήμα, φτάνοντας σε ένα ικανοποιητικό σημείο.

Όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις υπαλλήλων, και όχι βιομηχάνων, οι οποίοι δεν έχουν να ανησυχούν για τον οικονομικό μέλλον τους.

'Οπως για παράδειγμα οι πιλότοι. Το να πάρεις τα ηνία ενός Boeing 737, μπορεί να φαντάζει δύσκολο για τους κοινούς θνητούς, αλλά για έναν πιλότο αξίζει τον κόπο, καθώς του αποφέρει ετήσιο μισθό 457.894 δολαρίων ή αν προτιμάτε κάπου στις 38.000 δολάρια τον μήνα ή 360 δολάρια την ώρα.

Τουλάχιστον, αυτό είναι το ποσό που κέρδισε ένας πιλότος της American Airlines το περασμένο έτος και δεν είναι καν το ανώτατο όριο της μισθολογικής κλίμακας για έμπειρους πιλότους.

Αφού δημοσίευσε τον εντυπωσιακό μισθό του στο Reddit, ένας χρήστης σχολίασε: «Ο τύπος βγάζει σε μια μέρα όσα βγάζω εγώ σε ένα μήνα».

Και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εντυπωσιακά καθώς βάσει των νομικών οδηγιών οι πιλότοι μπορούν να πετάξουν μόνο έως 1000 ώρες το χρόνο, που σημαίνει ότι ο πιλότος κέρδισε 457.000 δολάρια δουλεύοντας κατά μέσο όρο λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα.

Και το πιο τρελό μέρος της ανώνυμης ανάρτησης για τον μισθό, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, είναι ότι ο πιλότος δεν κερδίζει καν τόσο πολύ όσο κάποιοι άλλοι.

Το ταξιδιωτικό περιοδικό One Mile at a Time επεσήμανε ότι ο πιλότος θα κέρδιζε ένα εντυπωσιακό 25% περισσότερο αν μάθαινε να πιλοτάρει το μεγαλύτερο Boeing 777, κάτι που θα ανέβαζε τον βασικό μισθό του στα 447 δολάρια την ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι άλλες παροχές.

Όπως αποκάλυψε η απόδειξη μισθοδοσίας του πιλότου της American Airlines, πολλοί λαμβάνουν επίσης μερίδιο από τα κέρδη της εταιρείας τους ως κίνητρο. Για ορισμένους πιλότους της Delta, αυτό σημαίνει ότι κερδίζουν πάνω από 600.000 δολάρια χάρη στα μεγάλα κέρδη της εταιρείας.

Οι αμοιβές των πιλότων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στα ισχυρά συνδικάτα του επαγγέλματος, με τους εργαζόμενους να αναμένεται να επωφεληθούν από ακόμη περισσότερες αυξήσεις μισθών που προβλέπονται για το επόμενο έτος και το μεθεπόμενο.

Βέβαια, η απόκτηση της εμπειρίας και των προσόντων που απαιτούνται για να πιλοτάρει κάποιος τα μεγάλα αεροσκάφη απαιτεί χρόνια και μπορεί να σας κοστίσει από 100.000 μέχρι 500.000 δολάρια για τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και τις απαιτούμενες ώρες πτήσης.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ιστορία της κυπριακής βασιλόπιτας και το συμβολικό φλουρί της Πρωτοχρονιάς
Στις φλόγες όχημα 56χρονης στη Λεμεσό - Καταστράφηκε ολοσχερώς
Παρέσυρε μητέρα και νήπιο με πατίνι και εγκατέλειψε τη σκηνή - Χειροπέδες σε 21χρονο
Χιόνια, καταιγίδες και τσουχτερό κρύο λίγο πριν εκπνεύσει το 2025: Ο καιρός μέχρι την Πρωτοχρονιά - Δείτε live την εξέλιξη
Είσαι λάτρης του καφέ; Το νέο luxury spot που μόλις άνοιξε είναι φτιαγμένο για εσένα - Δείτε που βρίσκεται - Φωτογραφίες
VIDEO: Δεν θα πιστέψεις τον λόγο που ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Φειδίας Παναγιώτου - Τον κατάλαβαν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ο Μίκαελ είναι εδώ, αλλά είναι διαφορετικός»: Το μήνυμα της συζύγου του 12 χρόνια μετά το ατύχημα

 30.12.2025 - 11:23
Επόμενο άρθρο

Συγκλονιστικό video: Άγρια επίθεση στον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά αφού κέρδισε με νοκ άουτ τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή

 30.12.2025 - 11:48
Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Η δημόσια επίθεση του Νικόλα Παπαδόπουλου προς την Κυβέρνηση δεν μπορεί να ιδωθεί ως μια ακόμη θεσμική διαφωνία ή ως ειλικρινής αγωνία για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

  •  30.12.2025 - 07:20
Εκρηκτικός μηχανισμός σε μπυραρία: Στο Νοσοκομείο 44χρονος ύποπτος - Πώς συνελήφθη με τη βοήθεια πολίτη

Εκρηκτικός μηχανισμός σε μπυραρία: Στο Νοσοκομείο 44χρονος ύποπτος - Πώς συνελήφθη με τη βοήθεια πολίτη

  •  30.12.2025 - 11:01
Έτσι έγινε το ατύχημα με το νήπιο στη Λεμεσό, χτύπησε στο κεφάλι - Πώς κατέληξε στα χέρια της Αστυνομίας 21χρονος

Έτσι έγινε το ατύχημα με το νήπιο στη Λεμεσό, χτύπησε στο κεφάλι - Πώς κατέληξε στα χέρια της Αστυνομίας 21χρονος

  •  30.12.2025 - 09:03
Τραγική η εισροή νερού στα φράγματα - Επαναλαμβάνεται συνεχώς το φαινόμενο

Τραγική η εισροή νερού στα φράγματα - Επαναλαμβάνεται συνεχώς το φαινόμενο

  •  30.12.2025 - 10:41
Οδηγός στην Κύπρο έκανε τον αυτοκινητόδρομο πίστα της Φόρμουλα και συνελήφθη

Οδηγός στην Κύπρο έκανε τον αυτοκινητόδρομο πίστα της Φόρμουλα και συνελήφθη

  •  30.12.2025 - 09:50
VIDEO: Δεν θα πιστέψεις τον λόγο που ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Φειδίας Παναγιώτου - Τον κατάλαβαν

VIDEO: Δεν θα πιστέψεις τον λόγο που ντύθηκε Άγιος Βασίλης ο Φειδίας Παναγιώτου - Τον κατάλαβαν

  •  30.12.2025 - 09:07
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμα και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία

Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμα και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία

  •  30.12.2025 - 10:47
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

  •  30.12.2025 - 11:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα