ΑρχικήΕλλάδαΣυγκλονιστικό video: Άγρια επίθεση στον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά αφού κέρδισε με νοκ άουτ τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό video: Άγρια επίθεση στον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά αφού κέρδισε με νοκ άουτ τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή

 30.12.2025 - 11:48
Συγκλονιστικό video: Άγρια επίθεση στον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά αφού κέρδισε με νοκ άουτ τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα kickboxing στη Σερβία, όταν μετά τη λήξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά και τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά., άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Τσουκαλά, στην πόλη Νόβι Πάζαρ.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία, μέλη από την ομάδα του Κιτσάρα μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν στον Έλληνα αθλητή. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ο αδερφός του Σέρβου μαχητή γρονθοκόπησε τον Τσουκαλά στο πρόσωπο τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί.

Η ένταση κλιμακώθηκε ραγδαία, με περίπου 50 άτομα να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο και να ακολουθεί γενική σύρραξη. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιου περιστατικού.

Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο του Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους και πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στην Ελλάδα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

 

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Η δημόσια επίθεση του Νικόλα Παπαδόπουλου προς την Κυβέρνηση δεν μπορεί να ιδωθεί ως μια ακόμη θεσμική διαφωνία ή ως ειλικρινής αγωνία για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI).

