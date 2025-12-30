Νέο σοβαρό επεισόδιο στη Νεκρή Ζώνη: Τούρκοι στρατιώτες πέταξαν πέτρες και επιχείρησαν σύλληψη Ε/κ γεωργών

Όπως μετέδωσε από το σημείο ο δημοσιογράφος του Alpha Κύπρου, Γιώργος Χρυσάνθου, στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» δύο γεωργοί –πατέρας και γιος– καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν επίθεση, απειλές και απόπειρα σύλληψης από οπλισμένους Τούρκους στρατιώτες και τις κατοχικές «αρχές», ενώ καλλιεργούσαν το χωράφι τους.

Ο γεωργός Γαβριήλ Γερολέμου περιέγραψε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό, κάνοντας λόγο για πρωτοφανές επεισόδιο στην περιοχή του Μάμμαρι. «Προσπάθησαν να μας συλλάβουν και να μας διώξουν από το σημείο όπου καλλιεργούσαμε. Μας έριχναν πέτρες, προσπάθησαν να μας πιάσουν από τον λαιμό, κατέστρεψαν κυριολεκτικά το τρακτέρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, το περιστατικό ξεκίνησε όταν Τούρκος στρατιώτης έτρεξε προς το όχημα τους, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον δρόμο, σε απόσταση από το φυλάκιο. «Όταν τον είδαμε, τρέξαμε και εμείς προς το μέρος του και τότε ξέσπασε η συμπλοκή. Ψευδοαστυνομικός προσπάθησε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, ενώ ο πατέρας μου καλλιεργούσε το χωράφι», είπε.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, όπως καταγγέλλουν οι γεωργοί, τα μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση και περιορίστηκαν στον ρόλο του παρατηρητή, την ώρα που οι Τούρκοι στρατιώτες ήταν οπλισμένοι.

«Αφού μας επιτέθηκαν με πέτρες και κατέστρεψαν το τρακτέρ, απομακρυνθήκαμε όσο μπορούσαμε. Ακόμη και τώρα σφυρίζουν για να μας διώξουν από την περιοχή», πρόσθεσε ο κ. Γερολέμου.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, ενώ αναμένονται οι αντιδράσεις και οι ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

