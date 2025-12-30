Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμα και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία

 30.12.2025 - 10:47
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμα και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του αρχικού κατασκευαστή, οι παρτίδες με ενδείξεις 05/24, 06/24 και 07/24 του πιο κάτω προϊόντος έχουν παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα.

Ο πιο κάτω εισαγωγέας, από τον οποίο έχει διατεθεί στην αγορά η παρτίδα με ένδειξη 07/24, έχει προχωρήσει και έχει ολοκληρώσει εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή της από την αγορά.

Προϊόν:

Είδος: Ρυθμιστής πίεσης
Εμπορική επωνυμία: CGAS
Μοντέλο: C21
Παρτίδες: 05/24, 06/24, 07/24
Αρχικός κατασκευαστής: Jiaxing BSD Mechanical and Electric Co. Ltd
Εισαγωγέας: Pop Life Supermarkets Ltd (παρτίδα 07/24)
Χώρα προέλευσης: Κίνα
Κίνδυνος: Διαρροής υγραερίου, εγκαυμάτων ή/και πυρκαγιάς

Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε έχει στην κατοχή του προϊόν που ανήκει στις ανωτέρω παρτίδες θα πρέπει να το επιστρέψει αμέσως στον οικονομικό φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης και της ανάκλησης, και να ενημερώσει αμέσως το Τμήμα.

Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας, που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού, είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών τηλεφωνικώς στο 22800518 και το 22800534, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], ή μέσω φαξ στο 22348202.

Τέλος, υπενθυμίζετε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

