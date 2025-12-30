Ecommbx
Τραγική η εισροή νερού στα φράγματα - Επαναλαμβάνεται συνεχώς το φαινόμενο

 30.12.2025 - 10:41
Τραγική χαρακτήρισε την εισροή νερού στα φράγματα της Κύπρου ο Α' Τεχνικός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), Μάριος Χατζηκωστής, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, επισημαίνοντας ότι από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα η συνολική ροή ανέρχεται μόλις στα 1,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, ποσότητα η οποία θεωρείται ασήμαντη.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηκωστής, η πληρότητα των φραγμάτων συνεχίζει να μειώνεται, καθώς η κατανάλωση νερού παραμένει μεγαλύτερη από την εισροή, με αποτέλεσμα τα αποθέματα να συρρικνώνονται περαιτέρω.

«Για να καταγραφεί ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης θα έπρεπε η μέση εισροή να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 12 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΑΥ, η μέση ροή για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο των τελευταίων 30–35 ετών ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρή υστέρηση της φετινής χρονιάς.

Αναφερόμενος στη βροχόπτωση, ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν φέτος στην παράλια περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς (170% της κανονικής), καθώς και στη Λευκωσία και την Αθηαίνου (140%), και στο Φρέναρος (115%). Ωστόσο, όπως τόνισε, στις περιοχές αυτές δεν υπάρχουν φράγματα, με αποτέλεσμα οι αυξημένες βροχοπτώσεις να μην μεταφράζονται σε αποθήκευση νερού.

Για να αναστραφεί η εικόνα, υπογράμμισε ότι απαιτούνται «πολυήμερες, πολύωρες και καταρρακτώδεις βροχές, στον κατάλληλο τόπο».

«Χρειαζόμαστε βαρομετρικά συστήματα που να δίνουν σημαντικές ποσότητες βροχής, όχι στις παράλιες περιοχές όπως συνέβη πρόσφατα, αλλά στα ορεινά και στις λεκάνες απορροής των μεγάλων φραγμάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να καλυφθεί τουλάχιστον η ζήτηση του επόμενου έτους, ιδανικά δε να υπάρξει αποθήκευση για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σε ερώτηση για την ξηρασία, ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, με περιόδους ανομβρίας που συνήθως διαρκούν έως τρία συνεχόμενα χρόνια. Η φετινή χρονιά, όπως είπε, είναι η τέταρτη συνεχόμενη, εκφράζοντας την ελπίδα να μετατραπεί τελικά σε μια καλή, πολύομβρη χρονιά, ώστε να αποθηκευτούν επαρκείς ποσότητες νερού και να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των καταναλωτών, ιδιαίτερα των γεωργών που τα τελευταία χρόνια στερούνται το αναγκαίο νερό για τις φυτείες τους.

Καταλήγοντας, κάλεσε το κοινό να χρησιμοποιεί το νερό με μέτρο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, τονίζοντας ότι η εξοικονόμηση πρέπει να γίνει καθημερινή συνήθεια. «Οι ανομβρίες στην Κύπρο δεν θα σταματήσουν και με την κλιματική αλλαγή τα πράγματα γίνονται χειρότερα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς και υπεύθυνης διαχείρισης του πολύτιμου αυτού πόρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

