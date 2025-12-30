VIDEO: Υπολειτουργεί Χριστουγεννιάτικο Χωριό μετα από «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου - Καταστράφηκαν τέντες

Το γεγονός γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό, καταγράφοντας τις φθορές που προκλήθηκαν κυρίως σε τέντες περιπτέρων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Όπως αναφέρεται, ο ισχυρός άνεμος προκάλεσε ζημιές σε ορισμένες εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί σοβαρά η συνολική λειτουργία του χώρου.

Παρά την καταστροφή που σημειώθηκε, η κοινότητα στην ανάρτηση αναφέρει ότι τα περίπτερα θα παραμείνουν ανοιχτά και το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα συνεχίσει να υποδέχεται το κοινό κανονικά, ενώ μέχρι και την 01 Ιανουαρίου θα λειτουργήσουν κανονικά μόνο ορισμένα περίπτερα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επισκευές στις κατεστραμμένες τέντες.

Όλα τα σπιτάκια θα είναι ξανά πλήρως ανοικτά στις 02/01, 03/01 και 04/01.

Όπως τονίζεται, οι επισκέπτες μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το εορταστικό πρόγραμμα και την ατμόσφαιρα του χωριού έως και τις 4 Ιανουαρίου.

Δείτε φωτογραφία και βίντεο: