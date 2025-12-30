Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Υπολειτουργεί Χριστουγεννιάτικο Χωριό μετα από «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου - Καταστράφηκαν τέντες

 30.12.2025 - 10:31
VIDEO: Υπολειτουργεί Χριστουγεννιάτικο Χωριό μετα από «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου - Καταστράφηκαν τέντες

Ζημιές προκάλεσε στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στις Πάνω Πλάτρες ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας.

Το γεγονός γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης του το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό, καταγράφοντας τις φθορές που προκλήθηκαν κυρίως σε τέντες περιπτέρων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Όπως αναφέρεται, ο ισχυρός άνεμος προκάλεσε ζημιές σε ορισμένες εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί σοβαρά η συνολική λειτουργία του χώρου.

Παρά την καταστροφή που σημειώθηκε, η κοινότητα στην ανάρτηση αναφέρει ότι τα περίπτερα θα παραμείνουν ανοιχτά και το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα συνεχίσει να υποδέχεται το κοινό κανονικά, ενώ μέχρι και την 01 Ιανουαρίου θα λειτουργήσουν κανονικά μόνο ορισμένα περίπτερα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επισκευές στις κατεστραμμένες τέντες.

Όλα τα σπιτάκια θα είναι ξανά πλήρως ανοικτά στις 02/01, 03/01 και 04/01.

Όπως τονίζεται, οι επισκέπτες μπορούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το εορταστικό πρόγραμμα και την ατμόσφαιρα του χωριού έως και τις 4 Ιανουαρίου.

Δείτε φωτογραφία και βίντεο:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Η δημόσια επίθεση του Νικόλα Παπαδόπουλου προς την Κυβέρνηση δεν μπορεί να ιδωθεί ως μια ακόμη θεσμική διαφωνία ή ως ειλικρινής αγωνία για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (GSI).

