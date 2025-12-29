Επιβεβαίωση ΥΠΑΜ: Θα γίνουν κοινές ασκήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Τι αφορούν

Οι ασκήσεις μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, ανέφερε, αφορούν εκπαίδευση από κοινού των τριών στρατευμάτων, επιμόρφωση στελεχών, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και ό,τι άλλο προκύπτει στο πλαίσιο της βελτίωσης των ικανοτήτων των τριών στρατών.

Ο κ. Πάλμας επεσήμανε ότι οι συμφωνίες που η Κύπρος υπογράφει αφορούν τη χρονιά, που έρχεται, δηλαδή το 2026. Παρομοίως, είπε, ασκήσεις θα γίνουν τη νέα χρονιά με την Αίγυπτο, την Ιορδανία κι άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε φιλικές και συμμαχικές σχέσεις. Υπενθύμισε δε ότι τέλος Νοεμβρίου είχε πραγματοποιηθεί κοινή ναυτική άσκηση Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου.

Η υπογραφή συμφωνίας στην Κύπρο μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων από την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, που είδε το φως της δημοσιότητας, εξήγησε ο κ. Πάλμας, έχει να κάνει με τη διεξαγωγή των ασκήσεων όπως τις περιέγραψε πιο πάνω ο ίδιος.

Σημείωσε επίσης ότι δεν έχει καθορισθεί ημερομηνία γι’ αυτές τις ασκήσεις και πως αυτό θα γίνει από τα στρατιωτικά επιτελεία των τριών χωρών, αναλόγως των αναγκών και των συνθηκών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ