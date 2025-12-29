Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα τον αγαπήσουν τα παιδιά: Ένας εντυπωσιακός παιδότοπος ανοίγει στη Λευκωσία - Δείτε που και πότε - Φωτογραφίες

 29.12.2025 - 21:00
Στη Λευκωσία ετοιμάζεται να ανοίξει από την Party City ένας νέος χώρος 600 τ.μ με 12 διαφορετικά παιχνίδια που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να κάνει τα παιδιά να κινούνται, να γελούν και να ζουν το παιχνίδι όπως ακριβώς του αξίζει.

Πρόκειται για ένα μεγάλο, σύγχρονο indoor playground με φουσκωτές κατασκευές, πίστες εμποδίων, τσουλήθρες και δραστηριότητες που καλύπτουν διαφορετικές ηλικίες, από τους πιο μικρούς μέχρι και τα μεγαλύτερα παιδιά που αναζητούν πιο δυναμικό παιχνίδι. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το "ανθρώπινο ποδόσφαιρό" που θα λατρέψουν τα παιδιά.

Ένας ολοκαίνουργιος κόσμος παιχνιδιού ανοίγει στη Λευκωσία και υπόσχεται ατελείωτη χαρά | Check In Cyprus

Ο χώρος εντυπωσιάζει από την πρώτη ματιά με τα έντονα χρώματα, την προσεγμένη αισθητική και τη λογική «παίζω ελεύθερα αλλά με ασφάλεια». Κάθε γωνιά είναι σχεδιασμένη ώστε τα παιδιά να εκτονώνονται δημιουργικά, να δοκιμάζουν τις αντοχές και την ισορροπία τους και να περνούν ώρες χωρίς να βαριούνται. Παράλληλα, υπάρχει ξεκάθαρη μέριμνα για την ασφάλεια, με οργανωμένες ζώνες παιχνιδιού και επίβλεψη, ώστε οι γονείς να νιώθουν ήσυχοι.

535486057_122142578888712555_2750537338373841500_n.jpg

Ο νέος αυτός προορισμός δεν απευθύνεται μόνο σε οικογενειακές εξόδους, αλλά φιλοδοξεί να γίνει και ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη για παιδικά πάρτι. Οι επισκέπτες θα μπορούν να οργανώνουν γενέθλια και γιορτές σε έναν χώρο που τα παιδιά πραγματικά απολαμβάνουν, ενώ οι μεγάλοι μπορούν να χαλαρώσουν. Στο χώρο λειτουργεί και καφετέρια, δίνοντας τη δυνατότητα στους γονείς να απολαύσουν καφέ ή ρόφημα όσο τα παιδιά παίζουν.

Η Wonderland City έρχεται να καλύψει ένα κενό στη Λευκωσία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης που συνδυάζει κίνηση, παιχνίδι και οικογενειακό χρόνο. Ένας νέος family-friendly προορισμός που αναμένεται να γίνει σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους και να βάλει τη Λευκωσία στον χάρτη των σύγχρονων παιδικών χώρων ψυχαγωγίας.

O χώρος ανοίγει επίσημα στις 10 Ιανουαρίου 2026.

(70088003) Αιγαίου 20, Λευκωσία.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Θα γίνουν κοινές ασκήσεις μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του ΓΕΕΦ για το 2026 με φίλες και συμμαχικές χώρες και διοργάνωση διμερών, τριμερών ή άλλων μορφών ασκήσεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

