«Εορταστικό» χάος στα Νοσοκομεία: Αυτές είναι οι εποχικές λοιμώξεις που κυριαρχούν - Η πληρότητα και η αύξηση στα περιστατικά
29.12.2025 - 21:20
Αυξημένη πίεση δέχονται τα δημόσια νοσηλευτήρια την εορταστική περίοδο, λόγω της έξαρσης των εποχικών λοιμώξεων αλλά και της απουσίας προσωπικών και ειδικών ιατρών που βρίσκονται σε άδεια. Η πληρότητα των νοσοκομείων αγγίζει το 90%, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση στην προσέλευση ασθενών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, ενώ ο ημερήσιος αριθμός περιστατικών κυμαινόταν συνήθως στα 180–190, τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται 220–230 περιστατικά ημερησίως, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10–15%.
Αυξημένη είναι αυτή την περίοδο η δραστηριότητα της γρίπης τύπου Α, καθώς και άλλων ιώσεων, όπως η γαστρεντερίτιδα, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των περιστατικών κορωνοϊού. Παράλληλα, συνεχίζουν να προσέρχονται και τα συνήθη περιστατικά, με κύρια ομάδα τους ηλικιωμένους ασθενείς που αντιμετωπίζουν πολλαπλές χρόνιες παθήσεις.
Παρά τις αυξημένες ανάγκες, η κατάστασηχαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, χάρη στη βελτιωμένη διαλογή και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Καταγράφεται ωστόσο αύξηση και στις εισαγωγές ασθενών, κυρίως ηλικιωμένων με χρόνια νοσήματα.
Οι αρμόδιες αρχές καλούν το κοινό να επιδεικνύει υπομονή και προσοχή, υπενθυμίζοντας ότι εφαρμόζεται σύστημα προτεραιότητας, με τα επείγοντα περιστατικά να εξετάζονται πρώτα.
