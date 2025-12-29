Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Εορταστικό» χάος στα Νοσοκομεία: Αυτές είναι οι εποχικές λοιμώξεις που κυριαρχούν - Η πληρότητα και η αύξηση στα περιστατικά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Εορταστικό» χάος στα Νοσοκομεία: Αυτές είναι οι εποχικές λοιμώξεις που κυριαρχούν - Η πληρότητα και η αύξηση στα περιστατικά

 29.12.2025 - 21:20
«Εορταστικό» χάος στα Νοσοκομεία: Αυτές είναι οι εποχικές λοιμώξεις που κυριαρχούν - Η πληρότητα και η αύξηση στα περιστατικά

Αυξημένη πίεση δέχονται τα δημόσια νοσηλευτήρια την εορταστική περίοδο, λόγω της έξαρσης των εποχικών λοιμώξεων αλλά και της απουσίας προσωπικών και ειδικών ιατρών που βρίσκονται σε άδεια. Η πληρότητα των νοσοκομείων αγγίζει το 90%, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση στην προσέλευση ασθενών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εποχικές λοιμώξεις: Αναμένεται αύξηση των περιστατικών; Τι αναφέρουν Υπ. Υγείας-ΟΚΥπΥ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, ενώ ο ημερήσιος αριθμός περιστατικών κυμαινόταν συνήθως στα 180–190, τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται 220–230 περιστατικά ημερησίως, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10–15%.

Αυξημένη είναι αυτή την περίοδο η δραστηριότητα της γρίπης τύπου Α, καθώς και άλλων ιώσεων, όπως η γαστρεντερίτιδα, ενώ μικρότερος είναι ο αριθμός των περιστατικών κορωνοϊού. Παράλληλα, συνεχίζουν να προσέρχονται και τα συνήθη περιστατικά, με κύρια ομάδα τους ηλικιωμένους ασθενείς που αντιμετωπίζουν πολλαπλές χρόνιες παθήσεις.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες, η κατάσταση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, χάρη στη βελτιωμένη διαλογή και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Καταγράφεται ωστόσο αύξηση και στις εισαγωγές ασθενών, κυρίως ηλικιωμένων με χρόνια νοσήματα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν το κοινό να επιδεικνύει υπομονή και προσοχή, υπενθυμίζοντας ότι εφαρμόζεται σύστημα προτεραιότητας, με τα επείγοντα περιστατικά να εξετάζονται πρώτα.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρόμος στον αέρα: Αναστάτωση σε πτήση λόγω ισχυρών αναταράξεων - Τραυματίστηκαν επιβάτες
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Κωμοδρόμου - Η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Θα τον αγαπήσουν τα παιδιά: Ένας εντυπωσιακός παιδότοπος ανοίγει στη Λευκωσία - Δείτε που και πότε - Φωτογραφίες
«Εορταστικό» χάος στα Νοσοκομεία: Αυτές είναι οι εποχικές λοιμώξεις που κυριαρχούν - Η πληρότητα και η αύξηση στα περιστατικά
Η πιο επική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στην Κύπρο: Αυτοκίνητο «ντύθηκε»... Krampus και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία
Σεισμός στην Κύπρο: Που έγινε αισθητός - Οι πρώτες πληροφορίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θα τον αγαπήσουν τα παιδιά: Ένας εντυπωσιακός παιδότοπος ανοίγει στη Λευκωσία - Δείτε που και πότε - Φωτογραφίες

 29.12.2025 - 21:00
Επόμενο άρθρο

Η πιο επική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στην Κύπρο: Αυτοκίνητο «ντύθηκε»... Krampus και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

 29.12.2025 - 21:45
Επιβεβαίωση ΥΠΑΜ: Θα γίνουν κοινές ασκήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Τι αφορούν

Επιβεβαίωση ΥΠΑΜ: Θα γίνουν κοινές ασκήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Τι αφορούν

Θα γίνουν κοινές ασκήσεις μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του ΓΕΕΦ για το 2026 με φίλες και συμμαχικές χώρες και διοργάνωση διμερών, τριμερών ή άλλων μορφών ασκήσεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επιβεβαίωση ΥΠΑΜ: Θα γίνουν κοινές ασκήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Τι αφορούν

Επιβεβαίωση ΥΠΑΜ: Θα γίνουν κοινές ασκήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Τι αφορούν

  •  29.12.2025 - 20:42
Ξεκάθαρο μήνυμα Κωνσταντίνου Φυτιρή προς τους αστυνομικούς - «Αυξήστε τις περιπολίες» - Οι οδηγίες που έδωσε

Ξεκάθαρο μήνυμα Κωνσταντίνου Φυτιρή προς τους αστυνομικούς - «Αυξήστε τις περιπολίες» - Οι οδηγίες που έδωσε

  •  29.12.2025 - 19:45
«Εορταστικό» χάος στα Νοσοκομεία: Αυτές είναι οι εποχικές λοιμώξεις που κυριαρχούν - Η πληρότητα και η αύξηση στα περιστατικά

«Εορταστικό» χάος στα Νοσοκομεία: Αυτές είναι οι εποχικές λοιμώξεις που κυριαρχούν - Η πληρότητα και η αύξηση στα περιστατικά

  •  29.12.2025 - 21:20
Έρχιουρμαν για αγωγές για σφετερισμό: «Δεν θα πετύχουν τίποτα στοχοποιώντας άτομα»

Έρχιουρμαν για αγωγές για σφετερισμό: «Δεν θα πετύχουν τίποτα στοχοποιώντας άτομα»

  •  29.12.2025 - 18:59
Ρωσία: Θα επανεξετάσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση» στην προεδρική οικία

Ρωσία: Θα επανεξετάσει τη θέση της στις διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση» στην προεδρική οικία

  •  29.12.2025 - 19:52
Θα τον αγαπήσουν τα παιδιά: Ένας εντυπωσιακός παιδότοπος ανοίγει στη Λευκωσία - Δείτε που και πότε - Φωτογραφίες

Θα τον αγαπήσουν τα παιδιά: Ένας εντυπωσιακός παιδότοπος ανοίγει στη Λευκωσία - Δείτε που και πότε - Φωτογραφίες

  •  29.12.2025 - 21:00
Τραμπ σε Νετανιάχου: Είπε «ναι» για τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, προανήγγειλε την απονομή χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Τραμπ σε Νετανιάχου: Είπε «ναι» για τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, προανήγγειλε την απονομή χάριτος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

  •  29.12.2025 - 23:20
«Πάει ο παλιός ο χρόνος»: Με αυτά τα φαινόμενα αλλά και... κίτρινη προειδοποίηση θα αποχαιρετήσει το 2025 η Κύπρος

«Πάει ο παλιός ο χρόνος»: Με αυτά τα φαινόμενα αλλά και... κίτρινη προειδοποίηση θα αποχαιρετήσει το 2025 η Κύπρος

  •  29.12.2025 - 22:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα