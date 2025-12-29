Η πιο επική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στην Κύπρο: Αυτοκίνητο «ντύθηκε»... Krampus και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, το όχημα είναι διακοσμημένο με φωτάκια LED, γιορτινά στολίδια και μια εντυπωσιακή κατασκευή στο καπό που παραπέμπει στη γνωστή φιγούρα του Krampus, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη –και κάπως τρομακτική– χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα έξω από τα συνηθισμένα, συνδυάζοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων με μια πιο σκοτεινή, χιουμοριστική διάθεση.

Είτε πρόκειται για καλλιτεχνική έκφραση είτε απλώς για γιορτινή διάθεση με δόση… Krampus, το σίγουρο είναι πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κατάφερε να γίνει viral και να αποδείξει πως στην Κύπρο η φαντασία δεν έχει όρια.

Δείτε την φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα «I Love Cy Ρε»: