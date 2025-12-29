Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Η πιο επική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στην Κύπρο: Αυτοκίνητο «ντύθηκε»... Krampus και έγινε viral - Δείτε φωτογραφία

 29.12.2025 - 21:45
Ένα άκρως πρωτότυπο και ευφάνταστο θέαμα εντοπίστηκε πρόσφατα σε κυπριακό δρόμο, κλέβοντας τις εντυπώσεις και προκαλώντας χαμό στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα αυτοκίνητο «ντύθηκε» στον ρυθμό των γιορτών, με μια ασυνήθιστη όμως πινελιά: εμπνευσμένο από τον μυθικό Krampus.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, το όχημα είναι διακοσμημένο με φωτάκια LED, γιορτινά στολίδια και μια εντυπωσιακή κατασκευή στο καπό που παραπέμπει στη γνωστή φιγούρα του Krampus, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη –και κάπως τρομακτική– χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα έξω από τα συνηθισμένα, συνδυάζοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων με μια πιο σκοτεινή, χιουμοριστική διάθεση.

Είτε πρόκειται για καλλιτεχνική έκφραση είτε απλώς για γιορτινή διάθεση με δόση… Krampus, το σίγουρο είναι πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κατάφερε να γίνει viral και να αποδείξει πως στην Κύπρο η φαντασία δεν έχει όρια.

Δείτε την φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα «I Love Cy Ρε»:

 

Επιβεβαίωση ΥΠΑΜ: Θα γίνουν κοινές ασκήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Τι αφορούν

Επιβεβαίωση ΥΠΑΜ: Θα γίνουν κοινές ασκήσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Τι αφορούν

Θα γίνουν κοινές ασκήσεις μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του ΓΕΕΦ για το 2026 με φίλες και συμμαχικές χώρες και διοργάνωση διμερών, τριμερών ή άλλων μορφών ασκήσεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

