Φρίκη: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια του τρίαθλου ενώ κολυμπούσε με τον σύζυγό της - Δείτε φωτογραφίες

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η New York Post, η Έρικα Φοξ ήταν αγνοούμενη από την περασμένη εβδομάδα όταν σύμφωνα με μαρτυρίες εθεάθη να κολυμπά στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας περιοχής Πασίφικ Γρκόουβ, στον κόλπο του Μοντερέι, όταν της επιτέθηκε ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας.

Έκτοτε, η αθλήτρια είχε κηρυχθεί από τις τοπικές αρχές αγνοούμενη καθώς δεν είχε βρεθεί η σορός της.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες επισήμανα ότι είδαν έναν καρχαρία με ένα ανθρώπινο σώμα στο στόμα του να αναδύεται από το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται ξανά.

Νωρίτερα σήμερα, οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν καθώς έπειτα από αρκετές ημέρες αναζητήσεων, βρέθηκαν υπολείμματα της 55χρονης γυναίκας, ξεβρασμένα στην ακτή, κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε τη φονική επίθεση. Συγκεκριμένα, η σορός εντοπίστηκε στην παραλία Ντάβενπορτ στη Σάντα Κρουζ, σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το σημείο του συμβάντος.

Τη σορό αναγνώρισε ο πατέρας της γυναίκας.

Μολονότι το γραφείο του τοπικού Σερίφη ανακοίνωσε ότι δεν έχει προς το παρόν επίσημη ταυτοποίηση της σορού, λόγω της εγγύτητας των δύο σημείων θεωρείται ότι αυτή ανήκει στην άτυχη αθλήτρια.

Ωστόσο, λόγω της εγγύτητας της εξαφάνισης της Φοξ, τα γραφεία του σερίφη της Σάντα Κρουζ και της κομητείας Μοντερέι, μαζί με την αστυνομία του Πασιφίκ Γκρόουβ, διερευνούν την υπόθεση.

Το χρονικό του τρόμου

Η Φοξ συνήθιζε να προπονείται μαζί με άλλα άτομα, κολυμπώντας ομαδικά στο συγκεκριμένο σημείο ως μέρος της καθημερινής τους προπόνησης. Μεταξύ των συναθλητών της ήταν και ο επί 30 χρόνια σύζυγός της, Ζαν-Φρανσουά Βανρέουζελ.

Το κουβάρι της τραγωδίας άρχισε να ξετυλίγεται στις 23 Δεκεμβρίου, όταν η ομάδα - ενώ κολυμπούσε - ειδοποιήθηκε από διερχόμενο ιδιοκτήτη πλοιαρίου ότι περίπου 100 μέτρα μακριά τους είχε θεαθεί καρχαρίας με τις αρχές να σημάνουν συναγερμό κλείνοντας την παραλία.

Τότε, η ομάδα των κολυμβητών κατευθύνθηκε προς την ακτή, όπου στην καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι η Φοξ δεν ήταν παρούσα.

«Ένιωθα απλώς μουδιασμένη. Ήλπιζα ότι ίσως βγήκε από το νερό και μετά αποφάσισε να επιστρέψει με τα πόδια», δήλωσε η συναθλήτριά της, Σάρον Κάρεϊ.

Επιχείρηση για τον εντοπισμό της

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, και μετά από λίγη ώρα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της αγνοούμενης κολυμβήτριας.

Μετά από περίπου 15 ώρες έρευνας στο νερό με σκάφη, ελικόπτερα και δύτες, η επιχείρηση διακόπηκε. Τελικά, το γραφείο του Σερίφη του Μοντερέι μαζί με μια ομάδα εθελοντών συνέχισαν της έρευνες, που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα με τον πλέον τραγικό τρόπο.

Ωστόσο, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μοντερέι, μαζί με τις ανεξάρτητες ομάδες έρευνας Bedrock Ocean Exploration και Angel's Recovery Dive Team, συνέχισαν την έρευνα ακόμη και μετά την επίσημη ολοκλήρωσή της.

Η Φοξ έχει αγωνιστεί σε δύο αγώνες Ironman και για 20 χρόνια συμμετείχε και σε διάφορους άλλους αγώνες. Φίλοι και συγγενείς την περιέγραψαν ως έναν «απίστευτα χαρούμενο, ζωηρό, αστείο και ευγενικό άνθρωπο», που γνώριζε καλά τους κινδύνους του ανοιχτού ωκεανού. Μάλιστα, λίγο καιρό πριν είχε παρακολουθήσει και σεμινάριο για τους Μεγάλους Λευκούς καρχαρίες, ώστε να μάθει περισσότερα για τον κορυφαίο θηρευτή των θαλασσών.

Το 2013, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Facebook που έδειχνε έναν καρχαρία να κολυμπάει δίπλα σε έναν δύτη. Η λεζάντα έγραφε: «Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ζώο στον πλανήτη κι ένας καρχαρίας κολυμπά ήρεμα δίπλα του».





