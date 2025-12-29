Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πάει ο παλιός ο χρόνος»: Με αυτά τα φαινόμενα αλλά και... κίτρινη προειδοποίηση θα αποχαιρετήσει το 2025 η Κύπρος

 29.12.2025 - 22:35
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα καταστεί συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη ωστόσο σταδιακά θα καταστεί μέχρι ταραγμένη.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Πέμπτη, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση.

Με κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες θα αποχαιρετήσει το 2025 η Κύπρος

Με κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στα παράλια αναμένεται να αποχαιρετήσει το 2025 η Κύπρος, με βελτίωση στον καιρό την Πρωτοχρονιά και θερμοκρασία στο κανονικό για την εποχή επίπεδο, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χατζηγεωργίου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι μέχρι το πρωί της 30ης Δεκεμβρίου ο καιρός αναμένεται να είναι κυρίως αίθριος, αλλά σταδιακά οι νεφώσεις θα αυξάνονται και το βράδυ αναμένεται κυρίως από τα δυτικά να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, που μετά τα μεσάνυχτα θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν όλο το νησί. Πρόσθεσε ότι το φαινόμενο με τις καταιγίδες θα συνεχίσει μέχρι το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου. Διευκρίνισε ότι το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς τα νοτιοανατολικά παράλια δεν θα επηρεάζονται τόσο από βροχές και καταιγίδες. Την Πρωτοχρονιά μέχρι το μεσημέρι θα παρουσιαστούν κάποια φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, τα οποία θα υποχωρήσουν και ο καιρός μέχρι την Κυριακή θα είναι κυρίως αίθριος.

Περαιτέρω ανέφερε ότι το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη στα ορεινά αναμένεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι και ότι στις καταιγίδες ενδέχεται χαλαζόπτωση. Σημείωσε ότι ενδέχεται η μετεωρολογική υπηρεσία, για το βράδυ της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης να εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα παράλια.

Είπε επίσης ότι οι άνεμοι την Τρίτη μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ της Τρίτης οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα νότια, νοτιοανατολικά παράλια και ακολούθως σε όλα τα παράλια με αποτέλεσμα την Τετάρτη οι άνεμοι να πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί 5 με 6 μποφόρ.

Διευκρίνισε ότι την Πέμπτη θα σημειωθεί αλλαγή στο ρεύμα κυκλοφορίας των ανέμων που θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το νησί και την Πέμπτη.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία είπε ότι μέχρι το Σάββατο θα είναι στους 14 με 15 βαθμούς με το ενδεχόμενο την Παρασκευή να παρουσιαστεί παροδική πτώση 2 ή/και 3 βαθμών. Πρόσθεσε ότι στα παράλια η θερμοκρασία θα είναι 15 με 16 βαθμούς, ενώ διευκρίνισε ότι είναι θερμοκρασίες κανονικές για την εποχή.

Τα βράδια η θερμοκρασία θα πέφτει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 6 στα παράλια και τα ψηλότερα ορεινά στους μηδέν βαθμούς, εκτός από τα βράδια της Τετάρτης και της Πέμπτης που δεν θα υπάρχει νεφοκάλυψη, η οποία συγκρατεί τη πτώση της θερμοκρασίας.

Ερωτηθείς εάν κατά τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκε χιονόπτωση στο Τρόοδος είπε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κοινοποιήθηκαν εικόνες με χιόνι ωστόσο στον σταθμό της μετεωρολογικής υπηρεσίας δεν σημειώθηκε χιονόστρωση για να καταγραφεί από τον σταθμό. Εξήγησε ότι η όποια χιονόπτωση ήταν ελαφρά με αποτέλεσμα με το πρώτο φως της ημέρας το χιόνι να λιώνει.

Θα γίνουν κοινές ασκήσεις μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του ΓΕΕΦ για το 2026 με φίλες και συμμαχικές χώρες και διοργάνωση διμερών, τριμερών ή άλλων μορφών ασκήσεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

