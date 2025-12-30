ΠτΔ: «Η Κυπριακή Δημοκρατία προσεγγίζει ως έργο γεωστρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση»

Ο κ. Χριστοδουλίδης μιλούσε μετά το πέρας της επίσκεψης του στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου, στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσουν μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε ερώτηση αν έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, και αν τέθηκε το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και ενδεχομένως ο ρόλος της Κύπρου σε σχέση με τον διάδρομο IMEC, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε μια πρώτη ενημέρωση σε σχέση με τα αποτελέσματα, με την επιστροφή και του κ. Νετανιάχου στο Ισραήλ θα τύχουμε πλήρους ενημέρωσης σε σχέση με τα όλα όσα έχουν συζητηθεί».

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ξεκάθαρη, όπως είπε, θέση της κυπριακής Κυβέρνησης σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία το προσεγγίζει στην πράξη και όχι στα λόγια ως έργο γεωστρατηγικής σημασίας και για το συγκεκριμένο θέμα είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λέω καθημερινή γιατί ακόμη και σήμερα το πρωί είχα επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και ένα από τα πολλά θέματα που συζητήσαμε ήταν και το συγκεκριμένο και υπάρχει και, επαναλαμβάνω, συμφωνία ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και σε εμένα σε σχέση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αλλά και την απόφαση για επικαιροποίηση των σχετικών μελετών λόγω του έντονου διεθνούς ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται σε σχέση με τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο», είπε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι αναπτύχθηκε μια σεναριολογία ότι μπορεί να περάσει το καλώδιο, να γίνει πρώτα το κομμάτι Ισραήλ -Κύπρου και πως φαίνεται πως κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα το ήθελε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιου είδους απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Είναι θέματα τα οποία συζητούμε και τα θέματα αυτά είναι σχετικά και με την ανάγκη αναθεωρημένης μελέτης που να περιλαμβάνει στο σύνολο του το συγκεκριμένο έργο», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν για αυτή τη μελέτη υπάρχει χρονοδιάγραμμα και αν έχει ξεκινήσει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε στο τελικό στάδιο, ενδεχομένως τα επόμενα 24ωρα να έχουμε και συγκεκριμένη ανακοίνωση για το που θα ανατεθεί η επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης».

Πανέτοιμη η ΚΔ για ανάληψη Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ, λέει ο ΠτΔ από Συνεδριακό Κέντρο

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πανέτοιμη για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2026, ανέφερε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου, οι οποίες θα φιλοξενήσουν μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας.

Πρόσθεσε ότι «μια πετυχημένη Προεδρία σημαίνει και ακόμη μια ισχυρή ένδειξη για την Κυπριακή Δημοκρατία» και πως «μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία», σημειώνοντας πως στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η ευρωπαϊκή αυτονομία και μια «Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτή στον κόσμο».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους του Τύπου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε «όλους όσοι συνέβαλαν καθοριστικά στο να μπορούμε να πούμε σήμερα ότι από οργανωτικής πλευράς είμαστε πανέτοιμοι».

Ευχαρίστησε επίσης την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, για τον συντονισμό των εργασιών, το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο, όπως είπε, συνέβαλε καθοριστικά στο να δημιουργηθούν οι χώροι, καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το οποίο, όπως ανέφερε έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και στην Προεδρία γενικότερα.

«Είμαστε πανέτοιμοι για να αναλάβουμε αυτήν την μεγάλη αποστολή, αυτήν την εθνική αποστολή. Το πιο σημαντικό για εμάς αυτούς τους έξι μήνες είναι να υπάρξουν αποτελέσματα. Αφού έχουμε ολοκληρώσει την προετοιμασία, επικεντρωνόμαστε πλέον στα αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία, αν θέλετε να βάλω έναν τίτλο στο τι επιδιώκουμε, είναι να πετύχουμε την ευρωπαϊκή αυτονομία, να πετύχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Είμαστε πανέτοιμοι σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους μας, με τα άλλα 26 κράτη-μέλη, με την Επιτροπή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω να έχουμε αποτελέσματα», ανέφερε στη συνέχεια.

«Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια κρίσιμη, σε μια καθοριστική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο όσον αφορά τις εσωτερικές διεργασίες, τους νομοθετικούς φακέλους που έχουμε να διαχειριστούμε, με σημαντικότερο φυσικά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα 7 χρόνια», συνέχισε.

«Την ίδια στιγμή το θέμα της Ουκρανίας, που θα συνεχίσουμε τη στήριξη προς την Ουκρανία. Εξάλλου το είπα πολλές φορές, εμείς γνωρίζουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο το τι βιώνει η χώρα, το τι βιώνει ο ουκρανικός λαός», συμπλήρωσε περαιτέρω.

Είπε ακόμη ότι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, αλλά και τα θέματα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει προσδοκία για συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσθεσε πως άλλα θέματα περιλαμβάνουν τη μετανάστευση, θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, όπως το θέμα της στέγασης, την προστασία των παιδιών από το διαδίκτυο και πολλά άλλα, «που όλα αυτά, επαναλαμβάνω, αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την περαιτέρω ολοκλήρωση».

«Μια πετυχημένη Προεδρία, για την οποία επαναλαμβάνω δεν έχω καμία αμφιβολία, σημαίνει και μια ισχυρή, ακόμη μια ισχυρή ένδειξη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Για εμάς μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα είμαστε πανέτοιμοι, επαναλαμβάνω, για αυτήν την εθνική αποστολή», τόνισε.

Κληθείς να τοποθετηθεί έναντι πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες κύκλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουν ανησυχία για την Κυπριακή Προεδρία, λόγω και των μακροχρόνιων διαφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τουρκία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει τον θεσμικό της ρόλο και γνωρίζει πολύ καλά πώς θα διαχειριστεί αυτόν τον θεσμικό ρόλο.

«Η Τουρκία θα προσεγγιστεί ως υποψήφια προς ένταξη χώρα που είναι και αναμένω και από την Τουρκία να συμπεριφερθεί το ίδιο σε σχέση με τη θεσμική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν εστάλησαν προκλήσεις για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής τον Απρίλιο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι δεν εστάλησαν επίσημα οι προσκλήσεις, προσθέτοντας ότι έχει σταλεί ημερομηνία για να κρατηθεί στο ημερολόγιο των αρχηγών κρατών και όσων θα συμμετάσχουν, αλλά επίσημα είναι νωρίς για να σταλούν οι προσκλήσεις.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν σκέψεις για διοργάνωση συνάντησης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας με αποκλειστικό θέμα το Ουκρανικό, με τη συμμετοχή ενδεχομένως του Ουκρανού, αλλά και του Αμερικανού και του Ρώσου Προέδρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, πέραν και από της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την Ουκρανία.

«Όπως προανέφερα, θα είναι μια προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στην Ουκρανία, στις 4 Δεκεμβρίου, υπέβαλα στον Ουκρανό Πρόεδρο 19 συγκεκριμένες ιδέες που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να αναλάβει κατά τη διάρκεια του εξάμηνου της Προεδρίας της σε σχέση με το Ουκρανικό. Αναλόγως και των εξελίξεων όπως διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες», επεσήμανε.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν σκέψεις και για άτυπη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι μία από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας είναι να ενισχύσει ουσιαστικά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

«Είναι γι' αυτό το λόγο που κατά τη διάρκεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Απριλίου έχουν προσκληθεί και ηγέτες κρατών της περιοχής. Είμαι σίγουρος ότι μέσα στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην Κύπρο ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να θέλουν να συναντηθούν», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν έχει αποφασίσει να προσκαλέσει τον Πάπα Λέοντα 14ο να επισκεφθεί την Κύπρο στη διάρκεια του προσεχούς εξαμήνου της Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι σε διμερές επίπεδο η πρόσκληση είναι ανοιχτή από την πρώτη στιγμή της εκλογής του.

«Από εκεί και πέρα μέσα στο πλαίσιο της Προεδρίας οι όποιες πρωτοβουλίες γίνονται πάντα σε συνεργασία και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς να αποκλείω ένα τέτοιο ενδεχόμενο», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το ποσοστό που αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία από το ποσό των 90 δισ. ευρώ που η ΕΕ αποφάσισε να δώσει ως βοήθεια στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτά τα 90 δισ. ευρώ θα δοθούν από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι από τα κράτη-μέλη. «Αυτή είναι η απόφαση που λήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το πρόγραμμα της επίσημης τελετής έναρξης της Προεδρίας στις 7 Ιανουαρίου και αν θα παραστούν σε αυτήν ξένοι ηγέτες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θα είναι η έκπληξη της Προεδρίας, όπως πολλά άλλα γεγονότα για τα οποία δεν θα ανακοινωθεί προηγουμένως το πρόγραμμα.

«Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόγραμμα είναι σημαντικό, είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση της Προεδρίας. Όσον αφορά τη συμμετοχή ξένων ηγετών, ναι, υπάρχουν απαντήσεις από ξένους ηγέτες, που θα συμμετάσχουν στις 7 Ιανουαρίου και θα ανακοινωθούν και συγκεκριμένα ονόματα», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά της, η κ. Ραουνά συμπλήρωσε ότι η η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου στον ΘΟΚ.

«Θα είναι μία εκδήλωση με σκοπό να αναδείξουμε την Κύπρο ως κράτος-μέλος που ανήκει στην Ανατολική Μεσόγειο με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, που αποτελεί γέφυρα μεταξύ της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

