Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με δύο αναρτήσεις που επέλεξε να δημοσιεύσει στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις