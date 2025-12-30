Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΘα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

 30.12.2025 - 15:25
Θα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

Οι γιορτές είναι ευκαιρία για βόλτα και ψώνια και τα εμπορικά κέντρα προσφέρουν τη δυνατότητα και για τα δύο και φυσικά διάφορες επιλογές για φαγητό.

Δείτε πάρακάτω τα ωράρια των 6 μεγαλύτερων mall της Κύπρου, για την περίοδο των εορτών.

Mall of Cyprus

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως 18:00, ενώ τα εστιατόρια και η διασκέδαση θα συνεχίσουν να λειτουργούν με κανονικό ωράριο. Την Πρωτοχρονιά, στις 2 Ιανουαρίου όπως και τα Θεοφάνεια, 6 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά και αυτές τις ημέρες, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να γιορτάσουν το νέο έτος με χαρά. Τα εστιατόρια και οι καφετέριες θα παραμείνουν ανοιχτά κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, για να απολαύσετε υπέροχα γεύματα και χαλαρωτικά καφέ με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Nicosia Mall

Το ωράριο επηρεάζεται τις γιορτές και συγκεκριμένα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου) τα καταστήματα (καφετέριες, καταστήματα, σουπερμάρκετ) θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 18:00, ενώ τα εστιατόρια και η διασκέδαση μέχρι τις 20:00. Την Πρωτοχρονιά το Nicosia Mall θα είναι κλειστό. Οι καφετέριες, τα εστιατόρια και η ψυχαγωγία θα είναι ανοικτά στις 2 Ιανουαρίου και 6 Ιανουαρίου μέχρι τις 22:30 ενώ τα καταστήματα και σούπερμαρκετ θα είναι κλειστά.

The Mall of Egkomi

Στις 31 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από 10:00-18:00. Στις 1, 2 και 6 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Εστιατόρια, καφέ και arcade θα είναι ανοιχτά.

Metropolis Mall at Larnaca

Το εορταστικό ωράριο στις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώνεται ως εξής: σουπερμάρκετ 08.00-18.00, retail & services 10.00-18.00, cafes & bakeries 08.30-20.00, food court, εστιατόρια και η διασκέδαση 10.00-20.00, 08.30-18.00 carwash. Την 1η Ιανουαρίου το mall θα είναι κλειστό. Στις 02 και 06 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής: υπεραγορά και retail & services κλειστά, καφέ και bakeries 08.30-22.00, και food court, εστιατόρια και διασκέδαση 10.00-20.00.

My Mall LIMASSOL

Την παραπονή Πρωτοχρονιάς (31/12) θα λειτουργούν όλα κανονικά μέχρι τις 18.00 ενώ την Πρωτοχρονιά (1/1) το mall θα παραμείνει κλειστό. Στις 2 και 6 Ιανουαρίου, τα καταστήματα θα είναι κλειστά, ενώ τα εστιατόρια και η ψυχαγωγία θα λειτουργούν κανονικά. Τις υπόλοιπες γιορτινές μέρες θα λειτουργήσει κανονικά.

Kings Avenue Mall

Τις γιορτές το Kings Avenue Mall θα λειτουργήσει κανονικά εκτός από τα καταστήματα που θα κλείσουν στις 1, 2 και 6 Ιανουαρίου. Στις 31 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα κλείσουν στις 18.00, ενώ τα παιχνίδια και τα εστιατόρια θα συνεχίσουν κανονικά. Την 1 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά, τα καφέ θα λειτουργήσουν μετά τις 12 το μεσημέρι, ενώ τα εστιατόρια στις 16.00 και το K-Cineplex όπως και το arcade θα ανοίξουν στις 17.00. Στις 2 και 6 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ
Σοβαρή καταγγελία κατά Χωρεπισκόπου - Έκλεβε λεφτά από σωματείο και τα μετέφερε στους λογαριασμούς του
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμα και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Υπολειτουργεί Χριστουγεννιάτικο Χωριό μετα από «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου - Καταστράφηκαν τέντες
Πέθανε ο Χάρης Λεάνδρου Γαβριήλ - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός

 30.12.2025 - 15:20
Επόμενο άρθρο

Τόνυ Δημητρίου: «Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού”»

 30.12.2025 - 15:32
ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

  •  30.12.2025 - 15:36
Νέο σοβαρό επεισόδιο στη Νεκρή Ζώνη: Τούρκοι στρατιώτες πέταξαν πέτρες και επιχείρησαν σύλληψη Ε/κ γεωργών

Νέο σοβαρό επεισόδιο στη Νεκρή Ζώνη: Τούρκοι στρατιώτες πέταξαν πέτρες και επιχείρησαν σύλληψη Ε/κ γεωργών

  •  30.12.2025 - 12:00
Κέντρο συντονισμού και Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προωθεί η Αστυνομία - Ο στόχος του Αρχηγού

Κέντρο συντονισμού και Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προωθεί η Αστυνομία - Ο στόχος του Αρχηγού

  •  30.12.2025 - 14:37
Επεισοδιακή η σύλληψη του 44χρονου που πήγε να κάψει μπυραρία στη Λεμεσό - Πώς τον καταδίωξαν οι πολίτες

Επεισοδιακή η σύλληψη του 44χρονου που πήγε να κάψει μπυραρία στη Λεμεσό - Πώς τον καταδίωξαν οι πολίτες

  •  30.12.2025 - 14:52
Ιδού το κόστος του Πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού - Η διαφορά μεταξύ «πλούσιου» και «οικονομικού»

Ιδού το κόστος του Πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού - Η διαφορά μεταξύ «πλούσιου» και «οικονομικού»

  •  30.12.2025 - 14:12
Θα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

Θα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

  •  30.12.2025 - 15:25
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  30.12.2025 - 12:52
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

  •  30.12.2025 - 11:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα