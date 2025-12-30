Επεισοδιακή η σύλληψη του 44χρονου που πήγε να κάψει μπυραρία στη Λεμεσό - Πώς τον καταδίωξαν οι πολίτες

Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε τραυματισμένο ένα πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με μαρτυρία, ήταν αυτό που επιχείρησε να θέσει φωτιά στο εν λόγω υποστατικό και καταδιώχθηκε από πολίτες.

Το εν λόγω πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για ιατρική εξέταση. Πρόκειται για 44χρονο, ο οποίος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθη.

Από εξέταση του εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκε στη σκηνή από πυροτεχνουργό της Αστυνομίας, φαίνεται να πρόκειται για αυτοσχέδιο μεταλλικό εκρηκτικό αντικείμενο.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.