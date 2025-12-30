Εκρηκτικός μηχανισμός σε μπυραρία: Στο Νοσοκομείο 44χρονος ύποπτος - Πώς συνελήφθη με τη βοήθεια πολίτη

Συγκεκριμένα, κατά η ώρα 04.25 το πρωί πολίτης 28χρονών επικοινώνησε με την Αστυνομία Λεμεσού και ανέφερε πολίτης προσπάθησε να κάψει την μπυραρία. Συγκεκριμένα ότι απέναντι από το υποστατικό του (μπυραρία) στο Ζακάκι εντόπισε ένα ύποπτο πρόσωπο, να στέκεται δίπλα από μια μοτοσυκλέτα τύπου σκούτερ, το οποίο είχε στην κατοχή του ένα μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη και αντικείμενο που ομοίαζε με εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο 28χρονος ακινητοποίησε με άλλα πρόσωπα, τον ύποπτο και ζητούσε την άμεση παραλαβή του από την Αστυνομία. Την στιγμή που τα περίπολα κατευθύνονταν στην σκηνή ο ύποπτος κατάφερε να τους διαφύγει, πριν την άφιξη της Αστυνομίας.

Στην σκηνή έσπευσαν περίπολα της ΑΔΕ Λεμεσού όπου περικύκλωσαν την περιοχή, διαφύλαξαν τα Τεκμήρια και άρχισαν έρευνες για εντοπισμό του υπόπτου. Μετά από 40 λεπτά περίπου εντοπίσθηκε ο ύποπτος κρυμμένος σε θάμνους κοντά στην περιοχή από τον 28χρονο και άλλους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα μετέβηκε στο σημείο και η Αστυνομία, όπου τον συνέλαβε για εξακρίβωση στοιχείων. Ο ύποπτος υποδείχθηκε από τους παρευρισκόμενους ως το πρόσωπο που είχε εντοπισθεί προηγουμένως.

Όπως διαπιστώθηκε ο ύποπτος είναι αλλοδαπός, ηλικίας 44χρονος και ήταν τραυματισμένος, σε διάφορα μέρη του σώματος του. Αμέσως με οδηγίες του ΑΔΕ, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, για να τύχει περίθαλψης.

Στο σημείο που εντοπίστηκε αρχικά ο 44χρονος ύποπτος ανευρέθηκαν διάφορα τεκμήρια μεταξύ των οποίων ένα μπιτόνι με εύφλεκτη ύλη και ένα αυτοσχέδιο κυλινδρικό μεταλλικό εκρηκτικό αντικείμενο, που πληρείται με ποσότητα εκρηκτικής ύλης, συνδεδεμένο με αυτοσχέδιο μέσο πυροδότησης.

Στην σκηνή μετέβηκε ο Αστυνομικός Δ’ντης, Βοηθός Αστυνομικός Δ’ντης Λ’σου, Αξιωματικοί και μέλη της ΑΔΕ Λ/σου. Όπως διαπιστώθηκε ο αλλοδαπός βρισκεται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. απο τις 27.6.25.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού, ενώ ο 44χρονος φρουρείται.