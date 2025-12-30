Κέντρο συντονισμού και Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προωθεί η Αστυνομία - Ο στόχος του Αρχηγού

Ο κ. Αρναούτης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργεί η Αστυνομία ως «μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Αστυνομία, η οποία θα είναι ευέλικτη και θα εστιάζει στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας». Σημείωσε ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης, καθώς το υπάρχον αποτελεί μετεξέλιξη των πρώτων χρόνων μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, στο οποίο διατηρήθηκαν κάποια από τα στοιχεία της αστυνομίας επί αποικιοκρατίας.

Σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή ικανότητα και δυνατότητα της Αστυνομίας, ο κ. Αρναούτης ανακοίνωσε ότι βρίσκονται στο στάδιο που επίκειται η υπογραφή σύμβασης με εταιρεία για να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο συντονιστικό κέντρο. «Ο πολίτης θέλει την Αστυνομία την ώρα που μπορεί να τηλεφωνήσει, που θα έχει το πρόβλημα, να απαντήσει και να ανταποκριθεί», επεσήμανε ο Αρχηγός της Αστυνομίας, προσθέτοντας ότι «στα πλαίσια αυτά φαίνεται ότι δεν είμαστε οι καλύτεροι».

Η σύμβαση θα αφορά τη δημιουργία συντονιστικού κέντρου (Command, Control and Communication), που θα μπορεί να δέχεται και να διαχειρίζεται τις καταγγελίες ή τις κλήσεις για επείγοντα στον αριθμό 112. Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για τις λεπτομέρειες της σύμβασης με την εταιρεία και τον ακριβή τρόπο λειτουργίας του κέντρου αυτού, ο κ. Αρναούτης επιφυλάχθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Επίσης, στο στάδιο προκήρυξης προσφορών βρίσκεται η Αστυνομία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Αρναούτης, και για την ανάπτυξη της πληροφοριακής αστυνομίας. Ο κ. Αρναούτης υπογράμμισε τη σημασία της δυνατότητας για στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση. «Έπειτα από ενέργειες που κάναμε με τη Europol, εντός Ιανουαρίου θα έρθουν υψηλόβαθμα στελέχη της Europol στην Κύπρο και ένα από τα κύρια ζητήματα που θα συζητήσουμε είναι η στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση», είπε.

Εξάλλου, ένας άλλος άξονας για το όραμα που υπάρχει για την Αστυνομία, σύμφωνα με τον κ. Αρναούτη, είναι και η τεχνολογική αναβάθμιση, ώστε να ενταχθούν στη λειτουργία της δύναμης εφαρμογές και εργαλεία που διευκολύνουν και την επικοινωνία και άλλες πτυχές της δράσης της. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας, σημείωσε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη μηχανισμών για έγκαιρο και αποτελεσματικό χειρισμό κυβερνοεπιθέσεων.

«Είμαστε κοντά στην δημιουργία Διεύθυνσης για αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος»

Επισημαίνοντας πως το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να εκλείψει, ο Αρχηγός της Αστυνομίας ανέφερε ότι σημασία έχει ο τρόπος διαχείρισης, σημειώνοντας ότι έχει προχωρήσει η Αστυνομία στη διαδικασία της δημιουργίας Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Είμαστε κοντά στην δημιουργία Διεύθυνσης για αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, είπε ο κ. Αρναούτης.

Εξήγησε, ακόμα, ότι στη διαδικασία αυτή λήφθηκαν υπόψη τα πρότυπα αντίστοιχων υπηρεσιών και τμημάτων σε άλλες χώρες. Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους ποια ήταν τα πρότυπα αυτά, ο κ. Αρναούτης είπε ότι μεταξύ αυτών ήταν η Ελλάδα, η Europol, αλλά και το FBI των ΗΠΑ.

Στόχος η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Στους άξονες υλοποίησης του οράματος για την Αστυνομία, όπως παρουσιάστηκαν από τον Αρχηγό, είναι και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο κ. Αρναούτης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, αν και το 2019 μειώθηκε το ωράριο εργασίας των αστυνομικών από 40 ώρες σε 37,5, αυτό δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο για όσους εργάζονται στα γραφεία. «Όλοι οι αστυνομικοί θα δουλεύουν τις ώρες που πρέπει να δουλεύουν και όχι περισσότερες», είπε.

Εξήγησε ότι μελετήθηκε εσωτερικά το ζητήματα, έπειτα και από επισημάνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, και διαπιστώθηκε πως, εάν όλα τα μέλη της δύναμης εργάζονται στα κανονικά ωράρια και αποφεύγεται η συσσώρευση υπερωριών, το σώμα θα εξασφαλίσει την παρουσία περισσότερων αστυνομικών κάθε μέρα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναούτης, απαντώντας σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με το να εργάζονται στο συμφωνημένο ωράριο οι αστυνομικοί, δε θα περιοριστεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της δύναμης, αλλά αντίθετα θα ενισχυθεί.

Εξάλλου, σημείωσε ότι έχουν καλυφθεί όλες οι κενές θέσεις, αναφέροντας ότι η δύναμη αριθμεί πλέον πέραν των 5.000 μελών, και πρόσθεσε ότι «θα πρέπει να προχωρήσουμε τάχιστα με προαγωγές για να ανοίξουν θέσεις». Εξήγησε ότι οι αυξημένες ώρες εργασίας που εφαρμόστηκαν, είχαν ως αιτιολογία τις ελλείψεις στο προσωπικό, κάτι που όμως δεν υφίσταται πλέον, όπως είπε. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το ενδεχόμενο αντιδράσεων για τις αλλαγές στα ωράρια, είπε ότι κανένας δεν αναμένεται να διαφωνεί με την εφαρμογή των συμμφωνηθέντων, εφόσον αυτή αποσκοπεί και στη βελτίωση των δυνατοτήτων της δύναμης.