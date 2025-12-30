Σοβαρή καταγγελία κατά Χωρεπισκόπου - Έκλεβε λεφτά από σωματείο και τα μετέφερε στους λογαριασμούς του

Η καταγγελία, η οποία έγινε στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ, στρέφεται κατά του Χωρεπισκόπου Καρπασίας, κ. Χριστοφόρου Τσιάκκα, ο οποίος, σύμφωνα με τη καταγγελία, φέρεται να μετέφερε χρηματικά ποσά που ανήκαν στο σωματείο σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Χωρεπίσκοπος, ο οποίος ηγείτο του σωματείου ως Πρόεδρος, φέρεται να μετέφερε τα χρηματικά ποσά του σωματείου το έτος 2020-2021, τα οποία προέρχονταν από εισφορές πολιτών, σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς, παραβιάζοντας ρητές πρόνοιες του καταστατικού του σωματείου.

Με βάση τα όσα ανέφερε ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λεμεσού, Μαρίνος Βασιλείου, στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι», έγινε μια καταγγελία τη Δευτέρα στο ΤΑΕ Λεμεσού και συγκεκριμένα στο Οικονομικό Έγκλημα.

«Είναι στα αρχικά στάδια. Προσπαθούμε να συλλέξουμε τη μαρτυρία που υπάρχει, τις καταθέσεις που πρέπει να ληφθούν για να δούμε εάν υπάρχει οποιοδήποτε αδίκημα ή όχι. Είναι στα αρχικά στάδια η διερεύνηση», είπε καταληκτικά.

Δείτε όσα ανέφερε: