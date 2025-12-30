Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδού το κόστος του Πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού - Η διαφορά μεταξύ «πλούσιου» και «οικονομικού»

 30.12.2025 - 14:12
Ιδού το κόστος του Πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού - Η διαφορά μεταξύ «πλούσιου» και «οικονομικού»

Το κόστος του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού θα είναι στο ίδιο επίπεδο με το χριστουγεννιάτικο καθώς οι μόνες τιμές που σημείωσαν μείωση είναι αυτές που αφορούν τις ντομάτες και τα αγγουράκια, με τη μείωση να είναι ανεπαίσθητη και να μην δημιουργεί ουσιαστική μείωση στο συνολικό κόστος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριος Δρουσιώτης.

Σε δήλωση στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείς σχετικά με το e-Kalathi, ο κ. Δρουσιώτης ζήτησε από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή να δημοσιοποιήσει απολογισμό από τη μέχρι τώρα λειτουργία της εφαρμογής, προσθέτοντας πως η αξιολόγηση του Συνδέσμου για τη μέχρι τώρα λειτουργία του e-Kalathi είναι ότι απέτυχε να ικανοποιήσει τα υπεσχημένα και τα προσδοκόμενα.

Ανέφερε πως με βάση έρευνα που διενήργησε ο Σύνδεσμος για το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, στη Λευκωσία το κόστος για «πλούσιο τραπέζι» που περιλαμβάνει σύνολο 34 προϊόντων, για τετραμελή οικογένεια υπολογίστηκε στα 160 ευρώ και για εξαμελή οικογένεια 227 ευρώ, για το «οικονομικό τραπέζι» που περιλαμβάνει μόνο τα 19 από το σύνολο των 34 προϊόντων για τετραμελή οικογένεια υπολογίστηκε στα 98 ευρώ και για εξαμελή οικογένεια στα 129 ευρώ και το κόστος ενός τραπεζιού για τα ασθενέστερα οικονομικά εισοδήματα με 11 από τα 34 είδη, για τετραμελή οικογένεια υπολογίστηκε στα 33 ευρώ και για εξαμελή οικογένεια στα 49 ευρώ. Σε σύγκριση με το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού του 2024 παρουσιάζεται αύξηση 9%.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την έρευνα, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου διευκρίνισε ότι διενεργήθηκε σε υπεραγορές στη Λευκωσία και όχι σε συνοικιακά κρεοπωλεία και φρουταρίες, διευκρινίζοντας ότι οι τιμές που κατέγραψε η έρευνα ήταν από τις ίδιες υπεραγορές που περιλάμβανε και η περσινή έρευνα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης.

Αναφορικά με το κόστος στις υπόλοιπες επαρχίες ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι στις υπόλοιπες επαρχίες δεν υπήρξαν εθελοντές για να υποστηρίξουν τέτοια έρευνα. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι η έρευνα που διενεργήθηκε στη Λευκωσία περιέλαβε τέσσερις υπεραγορές παγκύπριας δραστηριοποίησης (αλυσίδες) που πωλούν στην ίδια τιμή σε όλες τις επαρχίες.

Ερωτηθείς εάν το e-Kalathi βοήθησε τους καταναλωτές να προβούν στις αγορές τους για τις γιορτές, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος ανακοίνωσε στις 3 Δεκεμβρίου την εκτίμηση του, ότι κατά τους έξι μήνες λειτουργίας του το e-Kalathi απέτυχε.

Επί του θέματος ανέφερε ότι μια υπεραγορά με αλυσίδα καταστημάτων παγκύπρια σε 60 ημέρες (Οκτώβρη – Νοέμβρη) τις 15 ημέρες δεν είχε προϊόντα στο e-Kalathi. «Δεν είναι δυνατό κατά τις 15 εκ των 60 ημερών ο καταναλωτής να μην έχει πρόσβαση στο e-Kalathi της συγκεκριμένης υπεραγοράς», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη υπεραγορά από τα 478 προϊόντα που περιλαμβάνει το e-Kalathi είχε μόνο 120-125. Συνεχίζοντας είπε ότι από τις 17 Δεκεμβρίου μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου η υπό αναφορά αλυσίδα υπεραγορών δεν συμμετείχε στο e-Kalathi.

Περαιτέρω ανέφερε ότι δεύτερη αλυσίδα υπεραγορών με καταστήματα παγκύπρια τον Οκτώβρη είχε στο e-Kalathi 135 προϊόντα από τα 478 που περιλαμβάνει το e-Kalathi.

Συνεπώς με αυτά τα δεδομένα το e-Kalathi απέτυχε, καθώς άλλα μας υποσχέθηκαν και άλλα διαπιστώνονται στη λειτουργία 6 μηνών, είπε, επισημαίνοντας επίσης πως όταν μια υπεραγορά έχει 8.000 με 10.000 κωδικούς προϊόντων και στο e-Kalathi περιέχονται μόνο 478 και δύο υπεραγορές παγκύπρια έχουν στο e-Kalathi μόνο 125 με 135 είδη, δεν υποστηρίζεται ο καταναλωτής.

Δεν μας έδωσαν το καλάθι που περιμέναμε και διαφήμιζαν, συνέχισε, λέγοντας πως αρχικά είχαν πει ότι το e-Kalathi θα περιέχει 3.000 προϊόντα, τα 3.000 έγιναν 2000 και τελικά περιλήφθηκαν 478 προϊόντα, αλλά καμία υπεραγορά δεν έχει και τα 478 προϊόντα. Η υπεραγορά που καταχώρησε στο e-Kalathi τα περισσότερα προϊόντα είχε 450 προϊόντα, ανέφερε περαιτέρω, επισημαίνοντας ότι καμία υπεραγορά δεν έχει και τα 478 προϊόντα.

Ακολούθως αφού ανέφερε ότι το e-Kalathi δεν είναι εύχρηστο για τον καταναλωτή και ότι με βάση την πληροφόρηση που λαμβάνει ο Σύνδεσμος οι 9 στους 10 που δοκίμασαν την εφαρμογή δεν την δοκίμασαν ξανά, είπε ότι «απευθύνω δημόσια πρόκληση στην Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή να ενημερώσει εάν μετά τους 6 μήνες λειτουργίας του αποτιμά ότι το e-Kalathi πέτυχε, απέτυχε, πόσοι από τις 10.000 καταναλωτές που κατέβασαν την εφαρμογή τη χρησιμοποιούν".

Συμπλήρωσε ότι το αναμενόμενο είναι έπειτα από 6 μήνες λειτουργίας η αρμόδια υπηρεσία να κάνει και να δημοσιοποιήσει μια αποτίμηση.

(ΚΥΠΕ/ΜΦ/ΜΚ)

 

Γιάννης Τσουκαλάς: Ποιος είναι ο Έλληνας kickboxer που δέχτηκε άγρια επίθεση στη Σερβία

 30.12.2025 - 14:00
Γ. Αντωνίου: Δεν υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας ταξιαρχίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

 30.12.2025 - 14:20
Δεν υπάρχει ενδεχόμενο δημιουργίας ταξιαρχίας Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ, ανεφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος διαψεύδοντας σχετικές πληροφορίες και δημοσιεύματα.

