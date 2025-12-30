Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέα απάτη: Ύποπτα μηνύματα που παριστάνουν ψευδώς το ΓΕΣΥ - Πώς να το αποφύγετε -Δείτε φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα απάτη: Ύποπτα μηνύματα που παριστάνουν ψευδώς το ΓΕΣΥ - Πώς να το αποφύγετε -Δείτε φωτογραφία

 30.12.2025 - 13:09
Νέα απάτη: Ύποπτα μηνύματα που παριστάνουν ψευδώς το ΓΕΣΥ - Πώς να το αποφύγετε -Δείτε φωτογραφία

Το τελευταίο διάστημα η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έγινε δέκτης αρκετών αναφορών από πολίτες σχετικά με ύποπτα μηνύματα (SMS) τα οποία παριστάνουν ψευδώς το ΓΕΣΥ.

Συγκεκριμένα τα ύποπτα μηνύματα (SMS) αναφέρουν ψευδώς ότι υπάρχει πρόβλημα με την σύνδεση στην ηλεκτρονική πύλη του ΓΕΣΥ και προτρέπουν τους ανυποψίαστους πολίτες όπως προχωρήσουν σε επιδιόρθωση του σφάλματος, ενεργοποιώντας τον κακόβουλο ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιέχει το μήνυμα, ο οποίος στην πραγματικότητα οδηγεί σε ιστοσελίδα υποκλοπής κωδικών πρόσβασης. (phishing).

Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συστήνει την προσοχή του κοινού ότι τέτοιου είδους μηνύματα είναι κακόβουλα και δεν σχετίζονται με το ΓΕΣΥ.

Συμβουλές:

  • Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους μηνύματα και ηλεκτρονικούς συνδέσμους.
  • Να μην αποκαλύπτει σε κανένα πρόσωπο τα προσωπικά του στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης.
  • Να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα μηνυμάτων που ζητούν την τοποθέτηση κωδικών πρόσβασης.
  • Σε περίπτωση τοποθέτησης των κωδικών πρόσβασης στον ύποπτο ηλεκτρονικό σύνδεσμο να γίνεται ΑΜΕΣΑ αλλαγή του κωδικού και ασφάλιση του λογαριασμού.
  • Να διατηρεί διαφορετικό κωδικό πρόσβασης για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία που διατηρεί.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ
Σοβαρή καταγγελία κατά Χωρεπισκόπου - Έκλεβε λεφτά από σωματείο και τα μετέφερε στους λογαριασμούς του
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμα και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Υπολειτουργεί Χριστουγεννιάτικο Χωριό μετα από «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου - Καταστράφηκαν τέντες
Πέθανε ο Χάρης Λεάνδρου Γαβριήλ - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ

 30.12.2025 - 12:52
Επόμενο άρθρο

Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη: Αλλάξτε πορεία για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση

 30.12.2025 - 13:28
Νέο σοβαρό επεισόδιο στη Νεκρή Ζώνη: Τούρκοι στρατιώτες πέταξαν πέτρες και επιχείρησαν σύλληψη Ε/κ γεωργών

Νέο σοβαρό επεισόδιο στη Νεκρή Ζώνη: Τούρκοι στρατιώτες πέταξαν πέτρες και επιχείρησαν σύλληψη Ε/κ γεωργών

Νέο ανησυχητικό περιστατικό παρενόχλησης Ελληνοκυπρίων γεωργών από Τούρκους στρατιώτες σημειώθηκε στη Νεκρή Ζώνη, αυτή τη φορά στην περιοχή του Μάμμαρι, λίγες μόλις εκατοντάδες μέτρα από τη Δένεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέο σοβαρό επεισόδιο στη Νεκρή Ζώνη: Τούρκοι στρατιώτες πέταξαν πέτρες και επιχείρησαν σύλληψη Ε/κ γεωργών

Νέο σοβαρό επεισόδιο στη Νεκρή Ζώνη: Τούρκοι στρατιώτες πέταξαν πέτρες και επιχείρησαν σύλληψη Ε/κ γεωργών

  •  30.12.2025 - 12:00
Εκρηκτικός μηχανισμός σε μπυραρία: Στο Νοσοκομείο 44χρονος ύποπτος - Πώς συνελήφθη με τη βοήθεια πολίτη

Εκρηκτικός μηχανισμός σε μπυραρία: Στο Νοσοκομείο 44χρονος ύποπτος - Πώς συνελήφθη με τη βοήθεια πολίτη

  •  30.12.2025 - 11:01
Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

Τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την επίθεση Νικόλα στην Κυβέρνηση - Η ελεγχόμενη κρίση και τα αντιφατικά μηνύματα

  •  30.12.2025 - 07:20
Σοβαρή καταγγελία κατά Χωρεπισκόπου - Έκλεβε λεφτά από σωματείο και τα μετέφερε στους λογαριασμούς του

Σοβαρή καταγγελία κατά Χωρεπισκόπου - Έκλεβε λεφτά από σωματείο και τα μετέφερε στους λογαριασμούς του

  •  30.12.2025 - 12:31
Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη: Αλλάξτε πορεία για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση

Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη: Αλλάξτε πορεία για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση

  •  30.12.2025 - 13:28
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  30.12.2025 - 12:52
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμα και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία

Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμα και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία

  •  30.12.2025 - 10:47
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

  •  30.12.2025 - 11:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα